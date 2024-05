Donna morta per soffocamento a Fiumicino: figlia portata in caserma, si segue la pista dell'omicidio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo a Palidoro, frazione di Fiumicino (Roma). Una donna di 66 anni è morta. Si ipotizza che sia un caso di omicidio. La vittima è prima svenuta in casa, poi è stata portata in ospedale, all’Aurelia Hospital. Il decesso si è verificato poche ore dopo il ricovero.

Polidoro, frazione di Fiumicino: donna morta, ipotesi soffocamento

La drammatica vicenda si è verificata nel pomeriggio di giovedì 9 maggio. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato la figlia, alcuni parenti e degli amici della 66enne.

La figlia è stata portata in caserma. Si sospetta che dietro alla morte della madre ci sia lei (ma non c’è ancora la certezza assoluta). Secondo l’ipotesi di chi sta indagando, la causa del decesso sarebbe un soffocamento.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Al momento gli inquirenti non si sbilanciano, preferendo non fornire dettagli in merito all’indagine condotta.

Ciò che invece è trapelato, è che a dare l’allarme sulle condizioni della vittima è stata una parente che era nell’appartamento di via Bonorva, a Palidoro.

La telefonata e l’arrivo dei soccorsi, la pista dell’omicidio

“Aiuto, c’è una donna a terra. Correte”. Questa la telefonata disperata effettuata dalla parente alle 12:15 al numero unico per le emergenze. In via Bonorva si sono precipitati i soccorsi.

L’ambulanza e l’automedica sono giunte alle 12:23. Il personale sanitario ha immediatamente tentato di rianimare la 66enne che è poi stata portata all’Aurelia Hospital dove è arrivata intorno alle 13:30 e dove è poi morta.

Il cadavere si trova all’obitorio del Verano in attesa dell’effettuazione degli esami autoptici.

La figlia della vittima portata in caserma

Lungo la serata di giovedì 9 maggio, la figlia è stata condotta in caserma dove è stata ascoltata. Gli inquirenti hanno voluto nuovamente parlare con lei anche nella giornata di venerdì 10 maggio.

La sua posizione è al vaglio. Nel frattempo l’appartamento della donna è stato posto sotto sequestro.