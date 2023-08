Donna investita a Torino e ferita gravemente: è caccia al taxi pirata, la polizia locale cerca testimoni

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ricerche in corso a Torino. Una donna è stata investita e ferita gravemente da un taxi che si è poi dileguato senza soccorrere la ferita. La polizia municipale ha lanciato un appello per trovare testimoni.

La dinamica dell’incidente

Attorno alle 9:45 della mattina di domenica una donna è stata investita a Torino in Via Lancia 87, tra via Matilde Serao e via Boggiani, nel quartiere di Borgo San Paolo. A causare l’incidente sarebbe stato un taxi.

Il conducente del mezzo non si è però fermato a soccorrere la donna, che secondo il sito di ‘Rai News’ avrebbe riportato ferite molto gravi. La vittima ha 82 anni ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Torino dove si è verificato l’incidente

Gli incidenti stradali in Italia

Gli ultimi anni hanno visto un aumento degli incidenti stradali in Italia, dopo il calo artificiale dovuto ai lockdown contro la pandemia del 2020 e del 2021. Le vittime nei primi sei mesi dell’anno sono già più di 600 nei soli fine settimana.

Tra le categorie più a rischio ci sono i giovani, per i quali gli incidenti sono la prima causa di morte, i ciclisti e i pedoni, come nel caso dell’anziana investita da un taxi a Torino.Nel capoluogo piemontese soltanto nel 2022 470 pedoni sono stati investiti da un’auto, e di questi ben 11 hanno perso la vita.

L’aumento degli ultimi anni è però un’anomalia statistica. Prima della pandemia le morti sulle strade erano in costante calo da un decennio.

Il taxi pirata: la polizia cerca testimoni

In tutta la città di Torino circolano ben 1400 taxi. Un numero molto alto che rende complicato individuare quale di queste vetture abbia investito l’anziana di 82 anni in Borgo San Paolo.

L’appello della polizia locale, che sta indagando su quanto accaduto nella speranza di individuare il taxi pirata, è quello di contattare l’ufficio Sinistri del Comando Sezione III se si hanno informazioni a riguardo dell’incidente.

Oltre a possibili testimoni presenti sul luogo dell’accaduto domenica 31 luglio, la speranza degli investigatori è quella che siano le carrozzerie a farsi vive. L’impatto deve infatti aver lasciato un segno visibile sull’auto, che sarà di conseguenza stata riparata.