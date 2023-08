Tragico incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: addetto al soccorso stradale viene investito e muore

Incidente mortale sulla sopraelevata di Moncalieri. Un addetto al soccorso stradale sarebbe morto dopo essere stato investito mentre era impegnato a soccorrere una moto.

Drammatico incidente sulla sopraelevata

L’incidente è avvenuto verso le ore 19 di mercoledì 2 agosto sulla sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione del capoluogo piemontese.

Secondo una prima ricostruzione, riferisce l’agenzia Adnkronos, precisando che la dinamica è ancora in fase di accertamento, l’addetto al soccorso stradale sarebbe morto dopo essere stato investito da un’autovettura.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, era impegnato a soccorrere una moto in avaria.

Soccorsi e polizia sul posto

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale di Torino che stanno cercando di appurare la dinamica del tragico incidente nel quale è morto l’addetto al soccorso stradale.

Oltre alla polizia, sul luogo del sinistro sono arrivati anche gli ausiliari Ativa, il personale sanitario della Croce Verde di Villastellone e della Croce Rossa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Moncalieri, luogo del tragico incidente nel quale ha perso la vita un addetto al soccorso stradale

Cos’è successo

La conducente dell’altro veicolo si sarebbe fermata ed è stata accompagnata in ospedale in codice giallo.

Come riporta Torino Today, in attesa dell’ambulanza, una soccorritrice di passaggio ha immediatamente soccorso e provato a rianimare l’addetto stradale, ma purtroppo senza successo.

Moncalieri, luogo del drammatico sinistro, con i suoi quasi 60.000 abitanti, è il più grande centro abitato della Città Metropolitana di Torino e la quinta città del Piemonte.

Si estende in pianura e sui fianchi della collina torinese: l’abitato si allarga in parte intorno al Po (ed è specialmente denso a est del fiume) e in parte – quella più antica – sulla collina e alle sue pendici.

Sul fronte degli incidenti, un altro grave sinistro, questa volta a Milano, si è registrato martedì 1° agosto in viale Umbria: due auto si sono scontrate e l’impatto ha coinvolto anche un pedone, ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche una donna di 38 anni.

Un’Audi Rs7 nera e una Renault Captur si sono scontrate all’incrocio con via Colletta. In seguito all’impatto il conducente di una delle due avrebbe perso il controllo della vettura finendo per travolgere alcuni passanti.