Maltempo in Italia, gli ultimi aggiornamenti di oggi: a Cortina D'Ampezzo evacuate 70 persone per una frana

La tempesta Betty è arrivata in Italia dopo aver sferzato l’Irlanda con la sua ondata di grandine, venti forti, temporali e con il conseguente abbassamento delle temperature. Il maltempo in Italia fa calare il sipario sull’estate, non senza problemi. Nella giornata di lunedì 28 agosto a Genova si registrano allagamenti mentre la Sardegna, nell’entroterra, è stata colpita da una tempesta di fulmini. In Liguria e Toscana è stata diramata l’allerta gialla per i possibili nubifragi, stessa situazione in Puglia dove si segnala un rischio idrogeologico. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Trieste.