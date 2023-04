Dimissioni di Sanna Marin da partito SDP in Finlandia dopo il ko alle elezioni: l'annuncio sulla ricandidatura

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Da enfant prodige a grande sconfitta. Sanna Marin, premier della Finlandia uscente, è stata sconfitta alle elezioni del 2 aprile dai conservatori del Partito della coalizione nazionale guidato da Petteri Orpo, ex ministro dell’Economia. La presidente, però, ha anche annunciato le dimissioni da leader del Partito Socialdemocratico (SDP). O, meglio, che non si ricandiderà al prossimo congresso, in programma a settembre.

La decisioni di Sanna Marin

Sanna Marin ha annunciato che si dimetterà a settembre da leader dell’SDP dopo la sconfitta alle elezioni di domenica 2 aprile.

La premier uscente, 37 anni, “è giunta alla conclusione” che non si candiderà “per un altro mandato come leader dell’SDP al prossimo congresso”.

Fonte foto: ANSA Sanna Marin, premier uscente della Finlandia

Perché Sanna Marin non si ricandiderà

A spiegare i motivi della sua non ricandidatura è stata la stessa Sanna Marin in Parlamento: “Questi sono stati anni e tempi eccezionalmente difficili. Ora, visto il risultato elettorale, penso di avere l’opportunità di voltare pagina nella mia vita“.

Tra i momenti più duri, probabilmente i video privati diventati virali: nel primo, è stata accusata di aver usato droga a una festa.

Un secondo, analogo, l’ha ‘costretta’ a sottoporsi a un test antidroga.

Chi è Sanna Marin

Sanna Marin è nata a Helsinki, in Finlandia, il 16 novembre 1985.

La premier uscente è cresciuta come figlia di una coppia omogenitoriale: di origini modeste, ha lavorato come commessa per pagarsi gli studi ed è stata la prima nella sua famiglia a laurearsi.

Lo ha fatto nel 2017 all’Università di Tampere in Scienze dell’amministrazione. Dopodiché ha conseguito la specializzazione in management comunale e regionale, con una tesi riguardante la professionalizzazione della leadership politica comunale.

Il 28 gennaio 2018 è diventata madre di una bimba e il 1°agosto 2020 si è sposata con Markus Räikkönen.

La sua carriera politica è stata rapidissima.

Già nel 2006, a 21 anni, è entrata a far parte della Gioventù socialdemocratica, diventandone vicepresidente dal 2010 al 2012.

Poi è stata sindaca della città di Tampere dal 2012 al 2017.

Quindi è stata eletta seconda vicepresidente del Partito Socialdemocratico (SDP) nel 2014 e prima vicepresidente nel febbraio 2017.

Dopodiché è diventata deputata nel 2015, a 30 anni da compiere, venendo rieletta nel 2019.

Il 6 giugno 2019 è diventata ministra dei Trasporti e delle telecomunicazioni, mentre il 10 dicembre dello stesso anno è diventata premier, la più giovane in carica in tutto il mondo fino all’insediamento di Sebastian Kurz come cancelliere austriaco nel gennaio 2020.

Sanna Marin, comunque, resta ancora oggi la più giovane premier di sempre nella storia della Finlandia.