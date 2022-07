Sanna Marin in Italia, vacanza nel Trevigiano per la premier finlandese

La premier finlandese Sanna Marin è in Italia per una breve e meritata vacanza. Messe nel cassetto per pochi giorni le tensioni relative alle minacce di Mosca sull’adesione della Finlandia alla Nato, la premier più amata dai social si è concessa qualche giorno di relax nel Trevigiano, in una cornice recentemente inserita nel patrimonio Unesco.

Sanna Marin è atterrata all’aeroporto di Venezia lo scorso venerdì pomeriggio e una scorta della polizia ha accompagnato lei, il marito Markus Räikkönen e due coppie di amici a Farra di Soligo, nel cuore del territorio del prosecco. La premier ha scelto per il suo soggiorno una villa palladiana ai piedi del colle di San Gallo.

Vacanze relax in Italia per Sanna Marin

C’è grande riserbo in merito agli spostamenti di Sanna Marin, anche se qualcuno giura di averla vista concedersi qualche romantica passeggiata al tramonto fra i viali alberati.

D’altra parte il territorio del prosecco offre percorsi naturalistici, relax e degustazioni enogastronomiche.

Un inizio rock prima del relax

Le vacanze di Sanna Marin sono iniziate la settimana scorsa con la partecipazione al Ruisrock, festival che si tiene nella cittadina finlandese di Turku a luglio e che è uno degli appuntamenti più antichi in Europa per gli amanti di rock e metal.

In quella occasione Sanna Marin ha letteralmente sbancato i social mostrandosi con un’aria da vera dura con tanto di shorts e chiodo in pelle nera.

La premier più social di sempre

Vuoi per la giovane età, appena 36 anni che fanno di lei la premier più giovane d’Europa, vuoi per quell’innegabile bellezza un po’ eterea e ammaliante, vuoi per una preparazione solida che le permette di tenere testa agli ossi più duri delle cancellerie europee, Sanna Marin ha fatto presto a diventare un personaggio amato anche oltre i confini nazionali.

Grande soddisfazione per la vacanza veneta di Sanna Marin è stata espressa dal presidente della regione Luca Zaia, che ha accolto la premier finlandese al suo arrivo in una cena per pochi eletti.

Questo il commento di Zaia riportato da ‘Il Gazzettino’: “Siamo onorati di ricevere nell’area patrimonio dell’umanità una personalità del calibro di Sanna Marin. È la conferma di un sogno che diventa realtà, ovvero che quest’area potesse diventare meta dell’interesse di un turismo internazionale di altissima qualità. Il motore dietro tutto questo si chiama area patrimonio dell’umanità”.