Danilo Carloni morto in bici investito da un'auto a Latina: il 59enne era a pochi metri da casa sua

Un uomo di 59 anni è morto a Latina dopo essere stato investito in bicicletta da un’auto. La vittima, Danilo Carloni, è stato centrato in pieno dalla vettura mentre si trovava a pochi passi da casa e l’impatto col mezzo gli è stato fatale.

L’incidente tra bici e auto

Carloni, secondo quanto si apprende, si era appena messo in sella alla sua bici. L’incidente, avvenuto domenica 4 giugno 2023 poco dopo le 11, non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto emerge il 59enne è stato centrato in pieno da un’auto, una BMW, mentre stava andando verso il mare, in via del Lido, a breve distanza da un distributore di benzina a pochi metri dalla sua abitazione.

L’impatto è stato devastante e ha reso inutili i soccorsi arrivati sul posto poco dopo le 11 del mattino, col 59enne che è morto praticamente sul colpo.

La dinamica del sinistro

Stando a quanto appurato, sembra che la BMW non sia riuscita a evitare in nessun modo Carloni che dall’impatto con l’asfalto ha subito ferite mortali. Nonostante il personale medico dell’Ares 118 sia arrivato rapidamente sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato dichiarato morto.

Sono ancora molti i punti da chiarire in un sinistro che sta passando al setaccio in tutte le sue fasi dalle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.

Il guidatore dell’auto verrà sottoposto anche ad alcol e narco test per cercare di escludere ipotesi che non avrebbero influito nell’incidente. Attualmente vengono però tenute aperte tutte le piste, da una distrazione del ciclista o dell’automobilista all’eccessiva velocità dell’autovettura, ma anche il mancato rispetto delle norme del codice della strada o la guida sotto effetto d’alcol o droga. Sarà quindi importante per gli inquirenti trovare eventuali testimoni oculari o visionare i filmati delle telecamere presenti in zona.

Il corpo del ciclista verrà sottoposto nei prossimi giorni all’autopsia per stabilire l’esatta causa del decesso.

Strade bloccate

Subito dopo l’impatto tra la bici di Carloni e l’autovettura, la polizia locale è intervenuta insieme all’Ares bloccando temporaneamente il tratto stradale interessato per permettere di trasportare via la salma della vittima e avviare le indagini.

La circolazione è stata riaperta nelle ore successive al drammatico incidente.