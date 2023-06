Scooter contro auto in un incidente a Fogliano Redipuglia: 44enne elitrasportato in ospedale

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un incidente a Fogliano Redipuglia, in provincia di Gorizia, ha prodotto il ferimento di un 44enne per il quale si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Cattinara. Il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì 2 giugno e sabato 3 e ha visto coinvolti uno scooter e un’auto. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Scooter contro auto a Fogliano Redipuglia, un ferito

Come scrive ‘Il Piccolo’, l’incidente ha avuto luogo a mezzanotte in via San Michele a Fogliano Redipuglia.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter si sono scontrati e ad avere la peggio sarebbe stato il 44enne in sella al due ruote.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un’auto e uno scooter si sono scontrati in un incidente a Fogliano Redipuglia (Gorizia). Il centauro è stato elitrasportato

L’incidente è stato subito segnalato al numero unico delle emergenze Nue112 che ha trasferito la chiamata alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria.

I soccorsi sono arrivati subito dopo.

I soccorsi

Dopo la chiamata al Nue112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Gradisca D’Isonzo. I militari stanno indagando per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Dalla Sores hanno dunque inviato un’autoambulanza da Monfalcone insieme ad un’automedica da Gradisca D’Isonzo e l’elisoccorso.

Il conducente dello scooter, 44anni, è stato trasportato in volo all’ospedale di Cattinara in codice giallo. Secondo le prime informazioni riportate da ‘Friuli Oggi’, l’uomo è rimasto cosciente e stabile.

Per il momento non è dato conoscere le condizioni del conducente dell’auto, né è possibile in quale direzione viaggiassero i due mezzi coinvolti.

Gli altri incidenti del giorno

L’incidente a Fogliano Redipuglia si inserisce in una giornata particolarmente intensa in termini di incidenti.

A Bellinzona ha avuto luogo un incidente lungo la ferrovia del treno dove un 66enne è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni. Tra Moneglia e Sestri Levante, ancora, un’auto e una moto si sono scontrate e nell’impatto è morta una donna. Il compagno che viaggiava con lei è ora in gravi condizioni.

Recentemente una tragedia si è consumata a Martellago, in provincia di Venezia: un centauro 73enne è morto dopo essersi scontrato con una Renault Clio nei pressi di una pizzeria.