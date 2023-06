Gravissimo incidente a Martellago, motociclista si scontra con un'auto: muore centauro di 73 anni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Nella tarda serata di giovedì 1° giugno un motociclista si è scontrato con un’auto a Martellago, in provincia di Venezia. L’incidente ha cagionato la morte del centauro in dinamiche ancora al vaglio degli investigatori. Come riportato da ‘Tag24’ l’episodio ha avuto luogo intorno alle 19:30.

Incidente a Martellago, muore motociclista

‘Il Gazzettino’ riporta che l’uomo a bordo della due ruote, uno scooter Yamaha X Max, stava viaggiando da Mestre in direzione Martellago.

Improvvisamente il centauro si sarebbe scontrato con una Renault Clio all’altezza della pizzeria ‘La Fornace’ e nei pressi dell’Agrimacch, come precisa ‘La Nuova Venezia’.

Incidente a Martellago: motociclista perde la vita in uno scontro con un'auto

Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘Il Gazzettino’, la Renault Clio stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio della pizzeria.

In quel momento lo scooter si è scontrato con l’autovettura. Il centauro, 73 anni, è morto sul colpo.

I soccorsi e le indagini

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Per il momento non sono note le condizioni di salute dell’automobilista al volante della Renault Clio. La strada è stata chiusa temporaneamente per favorire i rilievi degli inquirenti.

Altri incidenti nel Veneto

Il 1° giugno il Veneto è stato teatro di altri incidenti.

Il primo si è verificato alle 7:45 con un autoarticolato andato in fiamme lungo la A4 nel Veronese, più precisamente tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera Del Garda.

Ad andare a fuoco è stato il rimorchio del mezzo che trasportava bottiglie vuote. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, ma è stato necessario precludere una corsia al traffico con tutte le conseguenze del caso sulla viabilità.

Poche ore dopo tra i caselli di Vicenza est e Vicenza ovest, sempre sulla A4, un’auto è andata in fiamme a seguito dello scontro con altre tre autovetture. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari ha scongiurato il peggio.

Il bilancio è stato di appena tre feriti in modo lieve, senza gravi conseguenze. Secondo un bilancio aggiornato fino a marzo 2023, quest’anno in Italia si sono registrati almeno 195 morti per incidente stradale.