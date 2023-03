Coppia di ottantenni scompare a bordo di un'Apecar ad Avellino: donna trovata morta, uomo sotto shock

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Una coppia di ottantenni di Sarno aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanati dal paese a bordo della loro Apecar. Da giorni non si avevano più loro notizie, poi il ritrovamento in una zona montagnosa nell’Avellinese: l’uomo è in stato confusionale, mentre la donna è stata ritrovata senza vita.

Il ritrovamento della coppia

Il ritrovamento della coppia di ottantenni è avvenuto tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo. Prima è stato trovato l’uomo, nella serata di giovedì tra i comuni di tra Taurano e Monteforte, in provincia di Avellino, in stato confusionale e con un forte trauma cranico.

Il giorno dopo invece, grazie all’intervento dei cani molecolari del soccorso alpino della Guardia di Finanza in località Arco di Rienzo a Baiano, è stato ritrovato anche il corpo senza vita della donna, Grazie Prisco.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area tra le province di Napoli e di Avellino dov’è stata ritrovata la coppia di anziani

Oltre quaranta chilometri percorsi con la loro Apecar per ritrovarsi tra le montagne dell’Avellinese, per motivi ancora tutti da accertare, per scoprire i quali sono già state avviate le indagini.

I dubbi e le indagini

Molti sono i punti oscuri di questa vicenda, molti più di quelli finora chiari. In primis bisognerà capire cos’abbia spinto la coppia, sembrerebbe due conoscenti, a partire a bordo dell’Apecar per raggiungere una zona impervia della provincia di Avellino, oltretutto senza avvisare nessun amico, conoscente o parente dello spostamento.

Successivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della sezione alpina della Guardia di finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, che avevano inutilmente provato ad ottenere dall’uomo informazioni utili per poter rintracciare il corpo della donna, dovranno capire perché la coppia si è fermata proprio lì, e cos’ha portato alla morte della donna.

Domande al momento prive di risposte dato che l’uomo, al momento ricoverato in ospedale, afferma di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Le ipotesi al vaglio

Molti dubbi che, al momento, portano a molte ipotesi e pochissime certezze. Sicuramente qualche nuova informazione arriverà però in seguito all’esame autoptico sul corpo della donna, previsto per l’inizio della prossima settimana.

Intanto la procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la coppia possa aver sbagliato strada percorrendo la SS7 che collega Avellino a Napoli, finendo per perdersi tra le stradine di montagna al calare del buio.

A questo punto l’uomo si sarebbe allontanato per cercare aiuto, e da quel momento in poi ogni minimo dettagli è da ricostruire. Sperando anche in un ritorno della memoria dell’uomo, che potrebbe chiarire molti dei dubbi che circondano questa vicenda.