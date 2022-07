Conficca una freccetta nella tempia di un 21enne per una sigaretta negata: caccia all'uomo fuggito dal bar

Caccia all’uomo. Giovedì 30 giugno, in un bar di Montebelluna – in provincia di Treviso – un litigio tra due persone è degenerato. Un uomo ha conficcato una freccetta nella tempia di un 21enne, forse per una sigaretta negata, per poi darsi alla fuga.

La dinamica

Il tutto è avvenuto in un bar di piazza Marconi, nel centro di Montebelluna, in provincia di Treviso, intorno alle ore 18 di giovedì 30 giugno.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due litiganti non si conoscessero.

Il luogo dell’aggressione: un bar di piazza Marconi a Montebelluna, in provincia di Treviso

Il diverbio sarebbe immediatamente degenerato, tanto che uno dei due avrebbe preso la freccetta, conficcandola nella tempia del rivale prima di scappare.

Come sta il 21enne

Il 21enne è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata estratta la freccetta.

Ricoverato, non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Intanto, i carabinieri di Montebelluna hanno avviato le indagini per capire il motivo del litigio, la dinamica della colluttazione e l’identità dell’aggressore.

Sembra che i due uomini coinvolti non si conoscessero: i militari stanno passando al vaglio i filmati della sorveglianza cittadina.

Pare che ad accendere la lite possa essere stata una sigaretta negata.