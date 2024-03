Compra le figurine dei calciatori a Pompei e trova eroina nella scatola: 180 grammi consegnati ai carabinieri

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Aveva acquistato online una collezione di 50 figurine di calciatori. Quando il corriere ha bussato alla sua porta, il 43enne di Pompei non poteva credere ai suoi occhi: davanti a lui, accanto ai nomi e ai volti dei campioni del calcio, c’erano anche due pacchetti contenenti polvere bianca rivelatasi essere eroina.

Eroina al posto delle figurine dei calciatori

L’uomo, un professionista incensurato, ha subito richiuso il pacco e si è precipitato alla più vicina stazione dei carabinieri per denunciare quanto successo.

I carabinieri hanno analizzato il contenuto delle bustine di cellophane e hanno accertato che si trattava di 180 grammi di eroina pura, che una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare migliaia di euro.

Fonte foto: ANSA

La droga è stata posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità del mittente.

Droga al posto delle statuine del presepe

La cronaca riporta una quantità di casi simili a quello capitato al professionista di Pompei. Il più recente è avvenuto a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli, dove nel 2023 un uomo aveva comprato online delle statuine per il presepe in vista del Natale.

L’acquisto era stato effettuato su un sito spagnolo. Qualche giorno dopo gli è stato recapitato un pacchetto con 10 chilogrammi di marijuana sottovuoto. L’uomo ha immediatamente chiamato il 112 e i carabinieri sono andati a casa sua per effettuare il sequestro.

Altri casi

Ecco altri casi simili: nell’ottobre del 2022 un bolognese aveva acquistato un paio di scarpe in un e-store, ma quando il corriere ha bussato alla sua porta l’uomo si è ritrovato fra le mani 7 confezioni contenenti una strana sostanza verde.

L’uomo si è recato dai carabinieri e ha scoperto di avere ricevuto 7 chili di sostanze stupefacenti contenenti il principio attivo della dimetiltriptamina, una droga psichedelica.

Nel luglio del 2020 una donna milanese aveva comprato un paio di jeans online, ma le è poi stata recapitata una busta contenente un panetto di hashish.