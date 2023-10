Codacons contro Andrea Giambruno per presunto stalking alla collega: "Frasi e battute moleste, pronto esposto"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Guai in vista per Andrea Giambruno, al centro di una fitta polemica per le parole dette nei fuori onda di Diario del giorno. Non bastasse il momento no causato anche dalla rottura con la premier Giorgia Meloni, il conduttore rischia il licenziamento da Mediaset e soprattutto l’apertura di una possibile inchiesta conseguente all’esposto che verrà presentato da parte del Codacons.

Codacons contro Giambruno

Ad annunciare l’arrivo di un esposto contro Andrea Giambruno è stato lo stesso Codacons che nella giornata in cui il nome del conduttore è balzato agli onori della cronaca e nei social ha voluto svelare l’intenzione di non far cadere nel dimenticatoio le parole pesanti del 42enne.

Mentre tutti parlano della rottura drastica con Giorgia Meloni, che lo ha lasciato via social con l’annuncio arrivato nella mattina del 20 ottobre, Giambruno rischia infatti di ricevere l’esposto dal Codacons che vuole denunciarlo per stalking.

Presunto stalking alla collega

Dopo i fuori onda resi pubblici da Striscia la Notizia, infatti, l’associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi ha annunciato di voler presentare l’esposto per vederci chiaro su quanto accaduto.

“Perché non ti ho conosciuta prima”, “sei fidanzata”, “sei aperturista” e “noi facciamo le threesome” alcune delle frasi di Giambruno alle colleghe, col Codacons che lo accusa di stalking.

“Con un esposto che sarà presentato domani”, si legge in una nota diffusa dall’associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi, “chiediamo alla Procura di Milano di accertare se il comportamento di Andrea Giambruno, e le reiterate frasi a sfondo sessuale, possano eventualmente integrare la fattispecie di stalking così come prevista dal nostro ordinamento”.

L’associazione, si legge, ha deciso di rivolgersi alla procura della Repubblica di Milano “affinché accerti se la vicenda possa configurare fattispecie previste dal nostro codice penale”.

La sospensione e il rischio licenziamento

Intanto nella giornata della rottura con Meloni, Giambruno rischia di rompere anche con Mediaset. Il conduttore, infatti, si è auto-sospeso dal programma Diario del giorno, ma da Cologno Monzese starebbero riflettendo sul da farsi.

Il codice etico di Mediaset, infatti, potrebbe portare al prossimo licenziamento del conduttore e giornalista, con le frasi nei fuori onda che non sono piaciute ai piani alti dell’azienda che potrebbero decidere di dare il ben servito all’ormai ex “first gentleman”.