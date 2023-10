Il fuorionda di Andrea Giambruno a Striscia che avrebbe spinto Giorgia Meloni a lasciarlo: "Sei fidanzata?"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

“Per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, con queste parole Giorgia Meloni chiude il post social nel quale annuncia di aver messo fine alla sua relazione con Andrea Giambruno. Le motivazioni sono nei fatti riportati da Striscia la Notizia, che inquadrano Giambruno prima della messa in onda. Le parole e i gesti nel fuorionda hanno scatenato risate, ma anche preoccupazione per quello che è stato identificato da più parti come un atteggiamento da molestatore, come per la domanda “Sei fidanzata?” o ancora “Come amore? Lo sai che io e **** abbiamo una tresca…”. Non ci sono denunce da parte delle colleghe, ma questa mattina è arrivato il messaggio di fine relazione da parte della premier Meloni. Tale gesto potrebbe aprire a futuri scenari di pubblica denuncia.

Fuorionda Giambruno: la prima parte

Striscia la Notizia ha dedicato due momenti alle rivelazioni sul fuorionda di Andrea Giambruno, rinominato “Giambrunasca” per scherzare su un tipo di animale nel periodo di accoppiamento, nello studio tv. Nel primo video sentiamo Giambruno usare parolacce nei confronti dei colleghi: “Non mi rompessero il **** con il ciuffo […] Qua dentro so tutti pelati”.

E ancora: “Non mi rompessero il ***, qua c’è gente che bestemmia in onda…”. Verso i colleghi dietro le videocamere si rivolge, mentre è intento a toccarsi le parti intime, domando: “Che *** vuoi scusa?”. Poi si rivolge alla collega in studio Viviana Guglielmi, che prende di mira in merito al colore del suo abito, tra il blu estoril e il blu Cina, che Giambruno dice “ci sta sul ***”. Per poi dirle: “Sei una donna intelligentissima, perché non ti ho conosciuto prima?!” e le tocca la testa.

TUTTI I NUOVI FUORIONDA integrali di Giambrunasca sul sito di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci #Giambruno #Striscialanotizia #AndreaGiambruno https://t.co/sKPKszoacF https://t.co/CDiEEDlm8Z — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Fuorionda Giambruno: la seconda parte

Subito dopo la prima parte, Striscia la Notizia pubblica anche altri momenti di vita in studio di Andrea Giambruno. Sarà questa seconda parte a destare maggiore indignazione, soprattutto per via dell’atteggiamento nei confronti delle colleghe alle quali rivolge domande del tipo “sei apertista?”, con riferimento alle pratiche sessuali.

Lontano dalle videocamere, ma a portata di microfono, nel video pubblicato da Striscia di sente Giambruno domandare: “Posso toccarmi il pa**o mentre vi parlo?”. Al che la collega le risponde che l’ha già fatto. Nel primo video è evidente che è un gesto ricorrente del giornalista. Poi ancora uno scambio:

Andrea Giambruno: “ Tu sei fidanzata? ”

” collega: “Sì! Te l’ho già detto stamattina! Andrea…”

Andrea Giambruno: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”

Il fuorionda e il contenuto sessuale

Infine si arriva a “scherzare” (per usare le parole di Andrea Giambruno) sul tema delle relazioni aperte e sulle pratiche sessuali. “Lo sai che io e ****** abbiamo una tresca” – dice Giambruno – “Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu”. A questo punto, rivolto alla stessa persona, aggiunge: “Però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome… anche le foursome con ****”. Ancora, ridendo con un suo collega (la voce delle risate è maschile) domanda: “Hai sc****to? Ah! C’è fi*a? Sc***to?”.

Si rivolge nuovamente a una collega e le domanda se vuole entrare a far parte del loro gruppo, la ragazza (voce femminile giovane) domanda “quale gruppo?” e Giambruno risponde: “Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe?”. La giovane risponde di “sì” e il giornalista commenta subito che deve dar loro qualcosa in cambio. “La mia competenza”, dice ancora la giovane, al che Giambruno risponde: “Sì, devi far parte del nostro gruppo… noi facciamo le foursome”. Alla domanda “in che senso?” della giovane, lui risponde: “Tradotto: si sc**a!”.

La decisione di Giorgia Meloni: spinta a lasciarlo

Dai video resi noti di Striscia la Notizia (che Giambruno definiva uno scherzo), alla decisione di Giorgia Meloni non è passato molto (sono già spuntate voci di possibili complotti).

La presidente del Consiglio ha pubblicato questa mattina una foto con l’ex compagno Andrea Giambruno e loro figlia, scrivendo che le loro strade erano divise da tempo. È pronta a difendere la loro amicizia, soprattutto per la figlia di sette anni, ma la relazione è ufficialmente conclusa.