Giorgia Meloni e i fuorionda di Andrea Giambruno nella Mediaset dei Berlusconi: l'ipotesi del complotto

Un colpo andato a segno, quello lanciato da Striscia la Notizia a Andrea Giambruno e, di riflesso, a Giorgia Meloni. Dopo la pubblicazione dei fuorionda in Mediaset, la premier ha annunciato la fine del rapporto decennale con il giornalista, non senza una velata polemica con la quale sembrerebbe tirare in ballo i Berlusconi.

Il post di Giorgia Meloni

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Inizia così il post con il quale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno, travolto dallo scandalo dei fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia.

Un post che viene concluso con una postilla che sa di j’accuse: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. E qualcuno pensa di aver già capito il riferimento.

Berlusconi tra Meloni e Giambruno

Secondo alcuni, come riportato anche da Repubblica, l’attacco di Striscia a Giambruno nasconderebbe un attacco politico verso la Premier, data l’imbarazzante situazione nella quale il giornalista ha messo la Meloni, che al momento avrebbe cose ben più importanti alle quali badare.

Striscia la Notizia non è nuova a servizi di questo tipo, ma era da molto che non portava a segno un simile attacco diretto, e non sono in pochi a pensare che dietro la diffusione dei fuorionda possa esserci una distanza sopraggiunta tra il Governo e gli eredi di Silvio Berlusconi.

A tal proposito, sembrerebbe che proprio Giorgia Meloni abbia chiesto chiarimenti al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, il quale avrebbe a sua volta interpellato Fedele Confalonieri, il presidente di Mediaset, e Piersilvio Berlusconi. E tramite il proprio profilo su X, il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia ha espresso la sua vicinanza alla Premier dopo la separazione con Giambruno: “Giorgia, ti abbraccio”.

Salvini su Giorgia Meloni

A commentare la fresca rottura tra Meloni e Giambruno è però arrivato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha condiviso su X la sua vicinanza alla Premier: “Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!”.

Al momento però nessuno ha ancora commentato le uscite di Giambruno, che negli ultimi mesi è stato protagonista di un crescendo di uscite inopportune e fuori luogo, dal negazionismo climatico alle ragazze ubriache che rischiano di “trovare il lupo”, fino ad arrivare agli ultimi fuorionda pubblicati da Striscia.

E anche se già da tempo Giorgia Meloni aveva provato a prendere le distanze dalle affermazioni del suo ex compagno – “Non decido io cosa dice Andrea Giambruno”, aveva chiarito la Premier – ormai la goccia ha fatto traboccare il vaso.