Fuorionda di Andrea Giambruno nel video di Striscia la Notizia: polemiche per i "complimenti" alla collega

Andrea Giambruno, il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, finisce ancora una volta nella bufera delle polemiche per un video di un fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia. Durante una pausa di Diario del giorno, il giornalista e conduttore è stato pizzicato a fare dei “complimenti” a una collega, con tanto di atteggiamento discutibile che ha generato non poche critiche sul web.

Il fuorionda di Giambruno

In un servizio mandato in onda mercoledì 18 ottobre dal titolo “Il giornalino di Giambrunasca”, Striscia la Notizia ha preso di mira Andrea Giambruno con uno spezzone di un fuorionda di Diario del giorno. Il giornalista, infatti, è stato pizzicato mentre si lamentava di coloro che avevano da ridire sul suo “ciuffo“, una capigliatura che per molti non è in linea con la figura da presentatore.

“Ma non mi rompessero il c***o col ciuffo, già che ce li ho i capelli a 42 anni. Qui dentro sono tutti pelati” lo sfogo del conduttore, che però poi è passato a fare degli apprezzamenti alla collega che non sono passati di certo inosservati.

Gli apprezzamenti alla collega

Lui che nelle precedenti puntate di Diario del giorno aveva parlato degli stupri e delle violenze accendendo la polemica con le frasi sul “lupo”, infatti, è stato colto nel fuorionda a fare degli apprezzamenti alla collega come fosse un tentativo di flirt.

Partendo dal colore del vestito, un “blu estoril, non un blu cina che non ti si addice” come detto dal giornalista, Giambruno poi si è spinto oltre appoggiando prima la mano sul capo della donna, poi facendole una carezza.

“Per me l’unico giudizio che conta è quello di Viviana” ha detto Giambruno avvicinandosi alla collega, per poi dirle: “Sei una donna di un’intelligenza… ma perché non ti ho conosciuta prima? È incredibile“.

Questa è solo la punta dell’iceberg. Il problema sono le cose che potrebbero essere successe o no, senza telecamere e altrove. #Giambruno#Giambruno pic.twitter.com/KkgpVW6oVs — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) October 18, 2023

Le critiche sul web

Una frase, quest’ultima, che è stata presa di mira sul web. Il servizio di Striscia la Notizia, infatti, è stato ricondiviso da centinaia di utenti su X, con commenti al veleno sulle parole di Giambruno.

“Qui c’è volgarità in tutti i sensi, oltre all’atteggiamento da Dio sceso in terra” ha scritto un utente, poi un altro, riprendendo una frase dello stesso giornalista in trasmissione, ha sottolineato: “Prima o poi il lupo lo incontri“.

E c’è anche chi si prende gioco del conduttore, con una semicitazione: “Non è stato lui a farle il complimento, è stato lei che se l’è cercato”. C’è anche chi si chiede qual sia stata la reazione di Giorgia Meloni a questo fuorionda: “Fossi in Giorgia lo manderei a zappare“.