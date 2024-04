Claudio Sterpin e i dubbi sul video: "Quella non è Liliana Resinovich". La rivelazione dell'amico di Lilly

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Claudio Sterpin esprime dubbi riguardo all’identità della donna immortalata dalle telecamere il giorno della sua scomparsa a Trieste di Liliana Resinovich. L’amico "speciale" della vittima, intervistato dal programma Quarto Grado, ha sottolineato che la figura vista con dei sacchetti dell’immondizia potrebbe non essere Lilly: i capelli sarebbero diversi, così come gli ultimi abiti indossati dalla donna.

"Ho dei dubbi che sia lei, ma non ho certezza matematica" ha dichiarato Sterpin. "Però quella figura ha anche capelli neri, diversi da quelli di Liliana. Per altro, è stata trovata con i pantaloni neri e non chiari come si vede in queste immagini, ci sono discrepanze" ha affermato ai microfoni del programma Mediaset.

I dubbi sulla reale identità della persona che è stata identificata come Liliana Resinovich, per Claudio Sterpin, dovrebbero bastare a rendere necessari ulteriori approfondimenti. "La verità è la nostra, di noi due" ha affermato riferendosi alla relazione con Lilly.

"L’unica prova che ho sono le lenzuola che lei ha portato a novembre, che considerava primo acquisto fatto da lei per la nuova casa insieme a me. Ci dormo ancora adesso. Dovevamo partire il 18 dicembre per un weekend, ha detto che entro il 16 avrebbe avvertito Sebastiano" ha dichiarato Sterpin.

A criticare poi nuovamente Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è sua cugina Silvia che non si mostra convinta dall’ipotesi suicidio. "Non era nel suo carattere pensare di uccidersi. Ritrova il suo amore della gioventù, aveva la pensione, che motivo aveva? Se è suicidio dimostratelo, altrimenti si deve andare avanti" ha affermato la cugina.

"Noi pensiamo che le analisi che stanno facendo ora dovevano essere fatto al momento del ritrovamento del corpo. Non ci torna il fatto che Sebastiano non abbia fatto nulla per cercarla. Lui racconta bugie anche agli inquirenti. Io credo che lei sia sempre stata innamorata di Claudio, per questo invito una persona che sa della loro storia ad andare in questura".