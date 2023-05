Cina e India riconoscono "l'aggressione russa" all'Onu: voto sorprendente, possibile svolta diplomatica

Cina e India, finora contrarie a condannare in modo netto Mosca per l’invasione dell’Ucraina, hanno votato una risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa in cui si fa esplicito riferimento alla “aggressione della Federazione russa dell’Ucraina”.

La notizia è piuttosto sorprendente se si considera che fino ad ora i due colossi sono sempre stati restii a prendere posizioni nette contro la Russia di Vladimir Putin.

Il via libera al testo della risoluzione (approvata la settimana scorsa con 122 voti favorevoli, 5 contrari e 18 astensioni) rappresenta un primo cambio di rotta diplomatico nella posizione di Delhi e Pechino nei confronti della guerra scatenata dallo ‘Zar’ russo.

Un passo apprezzato dall’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che ha così commentato su Twitter.

“L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla cooperazione con il Consiglio d’Europa con 122 voti, compresi i principali partner del G20 come Cina, Brasile, India e Indonesia. Accogliamo con favore la risoluzione, che qualifica chiaramente la guerra contro l’Ucraina come ‘aggressione da parte della Federazione Russa'”, ha ‘cinguettato’ l’esponente europeo.

Il voto sulla risoluzione, nonostante le posizioni di India e Cina, non è riuscito a strappare l’unanimità. Infatti hanno votato contro Bielorussia, Siria, Nicaragua, Corea del Nord e naturalmente la Russia.

The UN General Assembly adopted resolution on @UN / Council of Europe @coe cooperation by 122 votes, including key G20 partners such as China, Brazil, India and Indonesia

We welcome resolution, which clearly qualifies war against Ukraine as “aggression by the Russian Federation”

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 2, 2023