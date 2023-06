Ciclista investito da una betoniera a Scafati vicino Salerno: da Nord a Sud diversi incidenti fotocopia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

A Scafati, in provincia di Salerno, un ciclista è morto dopo essere stato investito da una betoniera. La tragedia è avvenuta attorno alle 9:00 del mattino di martedì 27 giugno. Della vittima si conosce il nome di battesimo (Massimo) e l’età (55 anni).

Ciclista investito a Scafati

L’incidente si è verificato in via Dante Alighieri, in contrada Bagni, nei pressi dal Santuario Maria Santissima Incoronata dei Bagni.

L’uomo era in sella a una bici da passeggio di colore bianco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Scafati è un comune di quasi 50mila abitanti della provincia di Salerno in Campania. Insieme a Pompei e Castellammare di Stabia costituisce un unico agglomerato urbano.

Secondo la ricostruzione, sia il ciclista che il conducente del mezzo pesante stavano svoltando in direzione Comune.

A un certo punto, per cause ancora da chiarire, il ciclista è finito sotto le ruote della betoniera.

Ciclista già morto all’arrivo dei soccorsi

I presenti hanno chiamato i soccorsi e hanno provato a liberare lo sventurato.

Una volta giunti sul luogo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.

Poco dopo sulla scena sono arrivati vigili urbani e carabinieri, i quali hanno cercato di svuotare la betoniera per alleggerirla e liberare il corpo dell’uomo.

Il posto è stato raggiunto anche dall’elisoccorso. Agenti e militari hanno effettuato i rilievi del caso e hanno sentito i testimoni per chiarire la dinamica dell’incidente.

Via Dante Alighieri, una delle principali arterie locali, è rimasta chiusa per diverso tempo causando ingenti disagi alla circolazione.

Altri casi di ciclisti investiti da betoniere

La tragedia avvenuta a Scafati non è purtroppo un caso raro, dal momento che la cronaca recente è costellata di eventi simili.

Nella mattinata del 22 giugno una donna di 60 anni è stata investita da una betoniera a Milano, rimanendo uccisa.

Solo due giorni prima, sempre a Milano, una 39enne era morta in bici schiacciata da una betoniera.

Nel 2022 almeno altri due casi. Uno, nuovamente a Milano in cui è morta una donna di 66 anni.

E uno a Bolzano dove è morta un’insegnante di 34 anni.