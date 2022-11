Betoniera investe donna in bici in centro a Milano: trasportata d'urgenza in ospedale, è gravissima

Investita da una betoniera lungo i bastioni di Porta Nuova, in una zona centrale di Milano: vittima una donna di 66 anni che era in sella alla sua bici e poi è stata trasferita d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Donna travolta da una betoniera a Milano

L’incidente si è consumato nella mattinata di mercoledì 2 novembre, intorno alle 10.45, all’altezza dell’incrocio con via Solferino. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la polizia locale.

Le prime ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni emerse, la donna, al momento dell’impatto con il mezzo pesante, era in sella alla sua bici quando, per cause ancora non chiare, è stata travolta.

Fonte foto: ANSA

Stando sempre alle prime notizie emerse sul tragico episodio, la betoniera stava procedendo sui Bastioni di Porta Nuova, in direzione di piazza Principessa Clotilde, dove ha sede il Fatebenefratelli. A un certo punto il conducente si è spostato dalla carreggiata centrale sul controviale a destra, colpendo la donna con il veicolo che stava guidando.

La bici ha terminato la sua corsa incastrandosi sotto alle ruote del camion. La donna di 66 anni ha riportato traumi al torace, al bacino e a una gamba ed è stata trasportata in codice rosso al Niguarda.

I rilievi della polizia

La polizia locale sta effettuando tutti i rilievi del caso per fare totale chiarezza su come si sia svolto l’incidente. Al vaglio delle indagini, il fatto se si sia trattato o no di una manovra azzardata del conducente della betoniera.

Attesa sul luogo in cui si è verificato l’urto una gru, che sarà utile a sollevare la betoniera ed esaminare se sotto il mezzo ci siano elementi importanti per capire con precisione l’evolversi degli eventi.