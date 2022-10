Chivasso, insulta una donna che indossa il burqa: denunciato per vilipendio alla religione

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Insulti all’islam, ma non solo. “Allah non esiste”, “Tu sei Satana”, le diceva. A Chivasso, in provincia di Torino, la vita di una donna di 45 anni di origini egiziane e di nome Fatma, era ormai resa impossibile dalle ripetute offese di un concittadino italiano 65enne. La sua colpa? Indossare il burqa, l’abito tradizionale musulmano che copre interamente il corpo, lasciando una fessura all’altezza degli occhi. Adesso l’uomo è stato denunciato alla forze dell’ordine per vilipendio alla religione.

Chivasso, i tormenti alla donna col burqa

A riportare i dettagli della vicenda è il giornale ‘La Voce’. Secondo quanto reso noto la donna vittima degli insulti vive nel Torinese dal 2010 e ha quattro figli nati in Italia, che vanno a scuola a Chivasso. Il marito, di nome Ahmed, è un pizzaiolo particolarmente conosciuto nella zona.

Da tempo la 45enne era nel mirino del concittadino, il quale ogni volta che la vedeva in giro, che fosse al mercato, supermercato o in strada, la tormentava con frasi ingiuriose. L’uomo non si risparmiava nemmeno davanti all’istituto scolastico frequentato dai bambini.

La vicenda si è verificata nel comune di Chivasso, in provincia di Torino

I soccorsi dopo gli ennesimi inulti

Qualche giorno fa, agli ennesimi insulti pronunciati di fronte alle famiglie che accompagnavano i bambini a scuola, il 65enne se l’è dovuta vedere con un agente della polizia locale e un carabiniere libero dal servizio.

I due dopo aver assistito alla scena, che aveva spinto il marito della donna a intervenire scatenando un acceso diverbio, sono riusciti a bloccare l’uomo prima che si allontanasse facendo perdere le sue tracce. Sul posto è intervenuta in soccorso una gazzella dell’Arma.

La denuncia per vilipendio alla religione

Il 65enne dopo essere stato fermato è stato portato in caserma, dove è stato denunciato con l’accusa di vilipendio alla religione.

Secondo quanto prescritto dalla legge “chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000“.

“Indossare il burqa è una mia libera scelta – ha spiegato Fatma a ‘La Voce’ – non avrei voluto che si arrivasse a questo. Io rispetto le altre religioni e vorrei solo che venisse rispettata anche la mia”.