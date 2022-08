Chiavari, incidente in via Angelo Gianelli: malore alla guida, 77enne investe ciclista di 92 anni

Tragedia a Chiavari, dove sono morte due persone, una delle quali in seguito a un incidente stradale. Un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo della propria autovettura.

La macchina ha travolto un anziano che, proprio in quel momento, stava passando in sella alla sua bicicletta. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Ecco cosa sappiamo dell’incidente automobilistico in corso Angelo Gianelli a Chiavari.

Incidente a Chiavari: la dinamica. Un uomo ha accusato un malore alla guida

Il drammatico evento è avvenuto alle 10 della mattina del giorno 8 agosto, in corso Angelo Gianelli a Chiavari (comune nella città metropolitana di Genova). La macchina proveniva da corso Italia e ha sbandato subito dopo.

Un uomo, mentre era alla guida della propria autovettura, ha avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo e investendo un ciclista.

Incidente in via Angelo Gianelli: quanti anni avevano il ciclista e l’automobilista

L’uomo che si trovava in sella alla propria bicicletta aveva 92 anni, il guidatore dell’auto invece era un 77enne.

Nonostante l’arrivo dei medici del 118 e dei volontari della Croce Verde di Chiavari e di Lavagna, non c’è stato nulla da fare per il ciclista, che è quindi morto sul colpo.

Anche le condizioni dell’automobilista sono apparse fin dal principio molto gravi: il 77enne stava per essere portato in ospedale, ma non è arrivato vivo a destinazione.

Incidente in provincia di Genova: anche una terza persona coinvolta

Nell’incidente è rimasta ferita una terza persona, che si trovava sul sedile del passeggero: era la moglie del guidatore. È stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. La donna è apparsa ai soccorritori in stato di evidente shock.

Sul posto sono successivamente arrivati i carabinieri, che hanno effettuato rilevazioni e valutazioni al fine di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.