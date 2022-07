Cremona, 16enne in bicicletta travolto da un'auto: interviene l'eliambulanza, è gravissimo

Tragedia a Gallignano, in provincia di Cremona. Un ragazzo di 16 anni di origini albanesi, mentre era a bordo della sua bicicletta, è stato travolto da un’automobile ed è in condizioni gravissime.

Cremona, 16enne gravissimo: travolto da una Citroën guidata da una donna 23enne

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17.30, a un incrocio della tangenziale gallignanese. Il giovane è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Bergamo, il Papa Giovanni XXIII, dopo essere stato investito da una Citroën guidata da una donna bergamasca di 23 anni.

“Un urto spaventoso, siamo immediatamente corsi in strada e abbiamo visto quel che era accaduto…”, ha raccontato a La Provincia di Cremona l’inquilina della casa che si affaccia sull’incrocio della tangenziale, lungo la via Bergamo che porta da Soncino a Fontanella e Antegnate.

Fonte foto: ANSA

I soccorsi

La 23enne aveva da poco oltrepassato il confine della Bassa quando ha impattato il 16enne, sbalzandolo oltre la carreggiata. Le condizioni del ragazzo sono apparse gravi fin da subito.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Soncino. Il giovane, quando sono arrivati i sanitari, era incosciente.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia stradale di Crema. Secondo una prima sommaria ricostruzione, basata su testimonianze e rilievi, sembra che il 16enne stesse attraversando l’incrocio quando è stato travolto.

L’incrocio maledetto

Chi abita in zona fa sapere che in quel tratto di strada non è la prima volta che si verificano incidenti Anzi, ormai da diversi anni, è considerato uno dei tratti più pericolosi della rete viaria.

Il Comune, che è al corrente della problematica, sta pensando alla realizzazione di una rotatoria.