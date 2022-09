Cerca lavoro come segretaria, le propongono di fare la escort per 9000 euro: "Queste persone sono malate"

Si era offerta come segretaria rispondendo a un annuncio di lavoro, ma durante il colloquio ha scoperto che il titolare cercava un’accompagnatrice, una escort che lo seguisse nelle sue trasferte. Così la ragazza, 22 anni, si è sfogata su TikTok.

Da segretaria a escort: il bizzarro colloquio di lavoro

A raccontare l’episodio è la diretta interessata. Maria Landolfi, 22 anni, cercava un impiego a Napoli e aveva inviato il suo curriculum per rispondere agli annunci di lavoro.

Ad un certo punto uno degli inserzionisti ha risposto alla sua candidatura con un messaggio su WhatsApp. In un primo momento alla giovane ragazza è sembrato che quello fosse l’inizio di una prassi per poter concordare un colloquio conoscitivo, tipico di molti datori di lavoro che ricevono le candidature.

Poche ore dopo aver risposto all’annuncio, Maria Landolfi è stata contattata su WhatsApp

Ciò che è accaduto dopo, però, ha costretto Maria a raccontare tutto su TikTok.

La 22enne ci ha messo la faccia e ha lanciato il suo video per sensibilizzare sull’argomento, ma soprattutto per far sì che la sua esperienza sia da monito per tantissime giovani che cercano lavoro.

Dai messaggi, infatti, il datore di lavoro è passato al colloquio telefonico svelando la vera natura dell’offerta: la figura ricercata non era quella di una segretaria, ma di un’accompagnatrice.

Il racconto su TikTok

Mentre TikTok è diventata la nuova piattaforma sfruttata dai politici per la campagna elettorale, ma anche l’ennesimo luogo in cui proliferano challenge pericolosissime, per Maria Landolfi è un’occasione per rivolgersi alle sue coetanee in cerca di lavoro.

TikTok, in effetti, è il social network più frequentato dalle nuove generazioni. Alcuni mesi fa Francesca Sebastiani aveva sfruttato lo spazio virtuale per raccontare l’assurdo colloquio di lavoro con la titolare di un negozio che le aveva offerto 280 euro al mese per 10 ore di lavoro al giorno.

La storia di Maria Landolfi scava ancora di più nel torbido.

“Sono molto inca**ata perché non è possibile che a una ragazza di 22 anni capitino cose del genere”, ha detto Maria, che nel video mostra anche l’annuncio incriminato ma con la premura di nascondere il nome dell’azienda.

Poche ore dopo aver risposto all’annuncio, Maria ha ricevuto un messaggio del titolare su WhatsApp che le chiedeva cosa l’avesse incuriosita dell’offerta.

La conversazione, però, si è concentrata subito sulle caratteristiche di Maria anziché sul tipo di lavoro offerto.

Alla richiesta di maggiori informazioni, il titolare l’ha chiamata e le ha detto di essere alla ricerca di una ragazza di bella presenza che lo accompagnasse alle fiere.

“Ha iniziato a parlare più di me che del lavoro. Non cercava una segretaria, ma un’accompagnatrice. Dico accompagnatrice, perché non so che termini si possano usare su TikTok. Abbiamo parlato 9 minuti, durante i quali lui mi diceva cosa avrei dovuto fare, come mi sarei dovuta vestire, mi chiedeva le mie esperienze lavorative nell’ambito della moda, che non ha niente a che fare con l’annuncio di segretaria part-time al quale ho risposto”.

L’offerta da 9000 euro e il monito per le giovani ragazze

Maria, ovviamente, ha rifiutato l’offerta e a quel punto il suo interlocutore ha parlato di denaro.

“Mi ha detto che ci sarebbe stata una grande retribuzione, tanti soldi per ogni trasferta con lui, nella quale avrei guadagnato 8.000-9.000 euro. Cercava quello. Non so immaginare se il colloquio fosse stato di persona che cosa avrebbe potuto fare”.

Quindi, infine, Maria lancia un messaggio ai suoi follower e soprattutto a tutte le persone in ascolto.

“È arrivato il momento che la gente sappia. Queste persone sono malate. In un altro caso mi hanno offerto 150 euro a sera per fare l’accompagnatrice. Vi chiedo di condividere il video, mandatelo alle vostre amiche e fate attenzione”.