Berlusconi sbarca su TikTok: annuncio del leader di Forza Italia

Anche Silvio Berlusconi ha deciso di sbarcare su TikTok in questa campagna elettorale in vista delle Elezioni Politiche in programma domenica 25 settembre.

Ad annunciarlo è stato lo stesso leader di Forza Italia, in collegamento telefonico alla kermesse di ‘Affariitaliani’.

Silvio Berlusconi su TikTok: l’annuncio

Nella giornata di sabato 27 agosto, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha annunciato ”Domani (domenica 28 agosto, ndr) sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione”.

Fonte foto: ANSA Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in occasione di un comizio tenuto a Monza nel mese di giugno.

Anche Calenda su TikTok

Poche ore prima di Silvio Berlusconi, anche il leader di Azione Carlo Calenda aveva annunciato il suo approdo sul social network ‘TikTok’.

Calenda aveva scelto l’ironia per il suo annuncio: “Allora, sbarchiamo su TikTok. Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perché ho la pancia e sono brutto. Però posso parlarvi di politica. Di politica, di libri, di cultura. E lo so che non è molto comune. Ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di politica, di programmi, di letture, mostre, eventi culturali, io sono qui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare ad usare questo strumento in modo diverso, proviamoci insieme”.

I politici più presenti su tv e social network

Una recente analisi di Sensemakers e Geca, realizzata per Prima Comunicazione in vista delle Elezioni Politiche 2022, ha svelato quali sono stati i politici italiani più presenti in tv e sui social network nel periodo compreso tra il 3 e il 20 agosto 2022.

Dall’analisi, in particolare, è emerso che nel periodo di riferimento, “le prime 3 posizioni sono diverse: nel ranking tv spiccano Calenda, Berlusconi e Letta (quest’ultimo non presente nella Top10 social), nelle seconde Salvini, Meloni e Conte, con l’emergere di figure tradizionalmente molto attive sui social (Paragone, Di Battista)”.

Un’altra differenza “rilevante” emersa dall’analisi è “rappresentata dalla forte polarizzazione delle interazioni social con i primi 3 posti saldamente occupati da Salvini, Meloni e Conte (che nel periodo di riferimento hanno raccolto il 47% delle interazioni complessive) e tutti gli altri molto distaccati”.