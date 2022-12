Capodanno blindato nelle piazze italiane: da Milano a Roma e Napoli, polizia in strada per evitare violenze

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Cresce l’attesa per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, per la serata di San Silvestro del 31 dicembre 2022 che, come da tradizione, sarà caratterizzata da brindisi e feste in giro per l’Italia. Da Nord a Sud saranno milioni gli italiani che scenderanno in piazza per partecipare ai concerti organizzati dai vari comuni, altri invece brinderanno a casa con amici e parenti. Ma memori delle esperienze passate, le forze dell’ordine non abbasseranno la guardia tra le ultime ore del 2022 e le prime del 2023, garantendo la massima sicurezza nelle piazze di tutto il Bel Paese.

Capodanno blindato, polizia in strada

Dopo quanto successo lo scorso anno a Milano, dove un gruppo di ragazzi ha violentato alcune ragazze a piazza Duomo, in mezzo alle strade e alle piazze di tutta Italia ci saranno ampi dispiegamenti di forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza. Partendo dai luoghi dove sono in programma feste e concerti, infatti, polizia e carabinieri saranno presenti per garantire la sicurezza ai cittadini per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti che farebbero iniziare il nuovo anno con qualche dispiacere.

Tra agenti in divisa e in borghese, l’Arma metterà a disposizione il proprio personale al quale saranno affiancati anche investigatori e tecnici della Scientifica per guidare, in tempo reale, gli agenti sul campo. Carabinieri, finanzieri e vigili saranno pronti a intervenire in qualsiasi momento.

Da Milano a Napoli, i controlli

La direttiva sarà applicata stasera a partire proprio da Milano, dove il questore Giuseppe Petronzi ha previsto una mobilitazione massiccia proprio sotto il Duomo, dove non sono previsti spettacoli né palchi, come del resto l’anno scorso.

Proprio nella città meneghina il sindaco Beppe Sala ha vietato la vendita di alcolici in bottiglia in centro tra le 18 e le 6 del primo gennaio. Identiche ordinanze a Firenze, Genova, Palermo e Napoli, dove il divieto sarà esteso all’esplosione di botti.

Da Arezzo a Potenza, da Pesaro a Courmayeur, da Roma a Torino, le città italiane saranno dunque blindate per evitare il peggio.

Attenzione nelle piazze dei “Concertoni”

Come ogni anno le piazze italiane ospiteranno il “Concertone” di fine anno. A Napoli e Roma, per esempio, sono stati installati metal detector per alzare il livello dei controlli, così come è alta l’attenzione a piazza Castello a Torino e piazza Garibaldi a Parma dove saranno proibiti anche skate, pattini, bici, strumenti musicali, droni e bastoni per i selfie.