Cede un ponticello a Cantù e cade nel torrente in piena nella roggia, si cerca un 66enne disperso

Un uomo di 66 anni è disperso nella roggia Galliano del torrente Serenza, a Cantù in provincia di Como, dopo che il ponticello su cui si trovava ha ceduto improvvisamente facendolo cadere in acqua. L’uomo, che si trovava in compagnia di altre due persone, è stato inghiottito e trascinato via mentre gli altri due sono riusciti a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme.

66enne disperso nel torrente in piena

L’uomo disperso nella roggia Galliano del torrente Serenza, a Cantù, è il 66enne Mario Porro. L’uomo, secondo quanto emerso, si trovava su un ponticello in via Caduti di Nassirya, tra via Domea e via Mentana, zona di Fecchio nei pressi dell’ospedale, quando è caduto in acqua.

La balaustra sulla quale era appoggiato, infatti, pare non abbia retto e da un momento all’altro il ponticello ha ceduto del tutto facendo cadere lui e altre due persone nel torrente.

Nel cerchio in rosso la zona di Cantù dove ha ceduto il ponticello

Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe uscito da un capannone con due amici facenti parte della stessa associazione per preparare i carri di Carnevale, forse per fare delle foto. Mentre i tre stavano passando sopra il ponticello di ferro, il terreno ha ceduto per le forti piogge, facendoli cadere tutti e tre.

Il ponticello era in parte in ferro e in parte in muratura ed era stato realizzato pochi mesi fa, quando sono state costruite in zona delle vasche di laminazione per evitare allagamenti a valle.

Salvi in due, uomo inghiottito dall’acqua

Mentre gli altri due sono riusciti a mettersi in salvo, il 66enne è stato inghiottito e trascinato via. Le acque sono quelle del torrente Serenza, che in quel punto si chiama roggia Galliano, corso d’acqua che alcuni chilometri più a sud si getta del fiume Seveso.

Dal tardo pomeriggio di giovedì 16 maggio sono state avviate le ricerche in tutta la zona, con le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando con il Soccorso Alpino Fluviale. Sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che dopo avere percorso più volte il corso del torrente è rientrato alla base.

Ricerche anche di notte

In campo anche i sommozzatori perché il torrente scorre sotto il manto stradale in alcuni punti.

Organizzate anche le ricerche notturne, col lavoro dei soccorsi che non si fermerà.