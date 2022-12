Capodanno, il video con le 10 regole per proteggere gli animali da botti e petardi

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Con la fine dell’anno si avvicina una festa amata da tutti, il Capodanno. Cani e gatti, però, non sono tra questi. Lo sanno bene molti dei loro proprietari, che allo scoccare della mezzanotte si preoccupano per come gli animali reagiranno a causa dello scoppio di botti e petardi. Ecco le 10 regole per proteggerli.

Perché i petardi sono pericolosi per gli animali

I petardi, per gli animali, non sono solo una fonte di paura.

Il rumore del botto, infatti, per loro è talmente insopportabile da indurli a scappare a caccia di un nascondiglio, convinti di essere minacciati.

Fonte foto: ANSA Resti di petardi e mortaretti in via Benaco, nel quartiere Corvetto alla periferia sud di Milano, la mattina dopo i festeggiamenti in strada per il capodanno 2022

È in questa precipitosa fuga che possono finire investiti, possono perdersi o mettersi in pericolo, facendosi male.

Inoltre, gli animali più anziani o cardiopatici rischiano un vero e proprio infarto.

Sebbene alcuni Comuni italiani abbiano già vietato l’utilizzo di petardi per i festeggiamenti del Capodanno, c’è sempre chi sfugge ai controlli.

E magari li fa esplodere non solo allo scoccare della mezzanotte, ma anche nei giorni precedenti o addirittura successivi, prolungando il terrore e l’agonia.

Le 10 regole dell’Oipa

L’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha quindi deciso di stilare un decalogo per i proprietari degli animali terrorizzati dall’esplosione di botti e petardi:

Tenerli il più lontano possibile dai festeggiamenti; Non lasciarli soli, mostrando loro tranquillità. Come è noto, gli animali percepiscono e si lasciano condizionare dagli stati d’animo del padrone; Non lasciarli in giardino, ma in casa o in un luogo protetto per evitare che possano, per istinto, darsi alla fuga; Tenere alto il volume di radio o televisione; Lasciare che si rifugino dove si sentono più a loro agio, chiudendo un occhio se si tratta di un luogo a loro normalmente vietato; Meglio tenerli al guinzaglio, nel caso possa scoppiare un petardo all’improvviso; Far visitare l’animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto; No a soluzioni fai da te, come la somministrazione di tranquillanti, alcuni fanno addirittura peggiorare lo stato fobico; Una gita fuori porta può essere salutare anche per il nostro cane e un’ottima soluzione per trascorrere il Capodanno lontano dal rumore cittadino; Farsi portavoce di questa causa, chiedendo al Comune un’ordinanza contro i botti e sensibilizzando l’opinione pubblica.

Quali Comuni hanno vietato i botti e a quanto ammontano le multe

Diversi Comuni che hanno vietato i botti per il Capodanno 2023, non solo per venire incontro agli animali, ma anche per preservare l’incolumità degli esseri umani.

Alcune amministrazioni prevedono multe fino a 500 euro. Ecco alcune di quelle che hanno già vietato i petardi: