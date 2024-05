Perdita d'acqua causa voragine in strada a Roma in via del Forte Braschi: tratto chiuso e traffico rallentato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Traffico rallentato a Roma nord-ovest nella mattinata di lunedì 13 maggio: il motivo è una copiosa perdita d’acqua in strada in via del Forte Braschi, che sta provocando l’apertura di una voragine.

La situazione dopo la perdita d’acqua a Roma

Come reso noto da Roma Capitale, alle 5 del mattino è iniziato l’intervento degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale in via del Forte Braschi, all’altezza del civico 37.

Le pattuglie hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dalla perdita d’acqua, allo scopo di consentire l’intervento del personale tecnico dell’Acea e dei Vigili del Fuoco. È stato anche richiesto l’intervento delle autobotti per collegare gli istituti scolastici alla rete idrica.

La perdita d’acqua si è verificata in via del Forte Braschi, all’altezza del civico 37, a Roma.

Via del Forte Braschi chiusa al traffico a Roma

Per permettere i lavori, il tratto stradale compreso tra via della Pineta Sacchetti e via Battistini è stato momentaneamente chiuso al traffico.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.