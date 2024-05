Concerto Radio Italia 2024 a Milano: metro e linee Atm deviate, tutte le modifiche ai mezzi pubblici

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Musica all’ombra della Madonnina. Nella serata di domani, mercoledì 15 maggio, a Milano, in piazza Duomo, andrà in scena il concerto di Radio Italia 2024. Alcuni mezzi pubblici Atm subiranno deviazioni e una delle fermate della metropolitana meneghina rimarrà chiusa a causa dell’attesissimo evento musicale.

Il concerto Radio Italia 2024 a Milano

Nonostante il meteo preveda pioggia, il palco allestito sotto la Madonnina è già pronto. A partire dalle 20.40 di domani, i presenti potranno ballare sulle note di alcune delle canzoni più in voga del momento, in quello che è uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno.

Tra gli artisti che si esibiranno figurano Annalisa, Emma, Geolier, Mahmood, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Gianna Nannini, Ultimo, Noemi, Ghali, The Kolors e Angelina Mango, reduce dal settimo posto ottenuto all’Eurovision.

Fonte foto: ANSA Il concerto di Radio Italia in piazza Duomo, nel 2022

Il concerto durerà all’incirca tre ore. La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Chiusa la fermata della metro di Duomo

Come comunicato sul sito di Atm, per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto in serata, “dopo le 11:30 alcune linee tram cambiano servizio“.

Inoltre, “a partire dalle 13 circa fino al termine del servizio i treni di M1 e M3 saltano Duomo“.

La fermata sarà infatti “chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza”, come di consueto accade in occasione di eventi di particolare rilievo in centro.

I tram deviati dalle 11.30

Di seguito la lista dei tram milanesi che subiranno deviazioni a partire dalle 11.30 di domani, mercoledì 15 maggio.

Tram 2: Fa servizio tra Maciachini e Lanza. Poi devia e prosegue in Foro Bonaparte, via Carducci, corso Magenta, corso Vercelli, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, via Albertinelli, piazzale Segesta, via Rospigliosi e fa capolinea in piazza Axum. I tram sono sostituiti dai bus B2 tra piazzale Baracca e piazzale Cantore. Non fa servizio nelle tratte piazzale Baracca-piazza 6 Febbraio e Lanza-piazzale Cantore.

Tram 3: Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo.

Tram 10: Fa servizio tra viale Lunigiana e piazza 6 Febbraio. Da qui devia per via Vincenzo Monti e passa in via largo V Alpini, via Ariosto, corso Vercelli, via Ravizza, via Raffaello Sanzio, via Faruffini, via Albertinelli, piazzale Segesta (capolinea). Tra Conciliazione e piazzale Cantore usare i bus B2.

Tram 12: Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14. Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e via Cusani. I tram sono sostituiti dai bus B14 tra Lorenteggio e piazzale Cantore. Passano da via Gonin, piazza Tirana, via Giambellino, piazza Napoli, via Solari, piazza del Rosario e viale Coni Zugna.

Tram 15. Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16. È in servizio nelle tratte San Siro-largo d’Ancona e Monte Velino-Missori.

Tram 19. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.