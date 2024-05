Amedeo Minghi critica Nemo vincitore all'Eurovision: "svizzero in gonnellina". Poi critica Angelina Mango

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si aggiunge anche Amedeo Minghi ai personaggi noti che hanno espresso pesanti critiche nei confronti di Nemo, il vincitore dell’Eurovision Song Contest, e sulla kermesse che secondo il cantautore non esprimerebbe i “valori cristiani” del continente. Minghi non ha lesinato giudizi affilati sullo spettacolo in generale, definito ironicamente “Sodoma e Gomorra”, criticando anche la Rai per averlo trasmesso. E infine ce n’è anche per Angelina Mango, dalla quale Minghi ammette di non essere stato colpito malgrado il talento.

Amedeo Minghi spara a zero su Nemo, la Rai, Eurovision e Angelina Mango: cosa ha detto

Non c’è pace per Nemo, il cantante svizzero vincitore dell’Eurovision Song Contest che sembra far parlare per tutto tranne che per la sua musica, almeno in Italia.

Amedeo Minghi, decano della canzone autoriale nel nostro Paese, non è rimasto soddisfatto – usando un eufemismo – dello spettacolo offerto dalla competizione musicale e dal suo vincitore.

Non limitandosi a un giudizio tecnico in fatto di musica, Minghi ha di fatto considerato, in qualche modo, immorale lo spettacolo e poco rispettoso del valori europei, a suo dire “cristiani”.

Le parole di Amedeo Minghi su Nemo vincitore dell’Eurovision

“Ho provato a guardare per intero il Festival europeo, ma non ci sono riuscito, cioè Sodoma e Gomorra” ha commentato in modo tagliente sul suo profilo Instagram.

“Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina, ormai è così. Musica niente, tante luci, tanti colori, musica da vedere, non da ascoltare, c’era anche uno che ha cantato tutto nudo, ma non era un continente cristiano questo?” si è domandato Amedeo Minghi.

Poi, il tentativo di correggere il tiro: “Intendiamoci, io sono tutto meno che bigotto e non mi fa nessuno effetto il fatto dell’omosessualità, chi se ne frega, quando mai un’artista bada a queste cose! Però non deve essere la condizione ideale per fare questo lavoro”.

Minghi ha poi criticato (in modo colorito) il servizio pubblico per aver trasmesso, a suo parere, delle immagini di presunto nudo, in cui si sarebbero viste le parti intime. “Era nudo e l’hanno pure ripreso, gli hanno permesso di partecipare! Anche la Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze”.

Amedeo Minghi su Angelina Mango: “Che noia”

Amedeo Minghi si aggiunge quindi a coloro che non hanno apprezzato affatto la vittoria di Nemo all’Eurovision, come il generale Roberto Vannacci.

Su Angelina Mango, invece, il cantautore ha voluto usare il bastone e la carota, pur ammettendo di essere rimasto in qualche modo deluso dalla trionfatrice dell’Ariston. “La Mango cosa è arrivata? Settima? Mi sembra molto più di quanto potesse accadere” ha sentenziato Minghi.

“Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone” ha poi aggiunto. “Le faccio un complimento enorme paragonandola a lei perché Rita Pavone ha avuto un successo planetario quando non c’era la rete. Non c’era internet né niente e lei ha venduto milioni di dischi come noccioline in tutto il mondo. Era formidabile. Angelina ha questa carica. Però “La Noia” che noia!” ha concluso.