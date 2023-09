Camerieri sgarbati e pesce “mai fresco”: il ristorante chic è uno choc

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, la giovane coppia – che presumibilmente ha scelto il ristorante stellato e super esclusivo per festeggiare un’occasione speciale – è pronta per vivere un’esperienza indimenticabile, il maître sembra uscito da un film d’altri tempi o da un romanzo d’appendice. Qualcosa però rompe l’incanto. E quello che succede dopo ha dell’incredibile.

“Il pesce qui non è mai fresco”, esordisce il maître. Silenzio imbarazzato e sguardi smarriti della giovane coppia. Si tratta forse di uno scherzo? Pochi istanti di suspense e poi le luci si abbasseranno e l’orchestra comincerà a suonare la canzone più romantica del mondo? No e ancora no. Perché il maître, senza battere ciglio, rincara la dose: “Il dolce è da evitare”.

Difficile descrivere le facce dei due sventurati ospiti. Difficile decifrare i loro sguardi. Impossibile mettersi nei loro panni. Sognavano una serata da sogno, si sono ritrovati in un brutto sogno.

Sipario, luci! Vi abbiamo appena raccontato la trama del nuovo, ironico, spot di Italiaonline (potete vederlo QUI)

“Le recensioni online parlano per te (e per il tuo business)”, questo il messaggio del video pubblicitario, che vede come protagonista un maître in palese difficoltà nel servire al meglio i clienti dell’esclusivo ristorante in cui lavora.

Lo spot racconta il nuovo servizio Italiaonline dedicato alle imprese: la gestione a tutto tondo della reputazione online, dalle recensioni ai profili social. Mai come in questo momento è fondamentale gestire l’immagine del proprio business su internet.

Per questo Italiaonline offre un supporto costante e diversi pacchetti dedicati a imprese di ogni dimensione, dalle piccole alle grandi, con una promozione che prevede i primi tre mesi gratis.

Tutto le info su Italiaonline.it