Bugo chiude la carriera e si ritira, l'ultimo concerto sarà l'1 aprile all'Alcatraz: "Non è uno scherzo"

All’Alcatraz di Milano si terrà l’ultimo concerto di Bugo. La notizia arriva dallo stesso cantautore, che sui social ha annunciato la serata-evento in cui celebrerà la fine della sua carriera dopo l’uscita del suo ultimo album Per Fortuna che ci sono Io. L’artista rivela che quella di lasciare la musica “non è una scelta sofferta”, al contrario la considera “una festa” che gli è “piaciuta tanto”.

Bugo lascia la musica

Con un concerto a sorpresa Bugo annuncia il suo addio alla musica. Intervistato da Adnkronos il cantautore ha spiegato che “il concerto finale sarà una festa per tutti“, e Cristian Bugatti ha scelto l’Alcatraz di Milano per salutare definitivamente il suo pubblico con un evento speciale.

L’artista non ha specificato il motivo della sua scelta, ma vede la sua ultima serata come “il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto”.

La sua “non è una scelta sofferta”, e a proposito dell’evento sui social spiega che non ci sarà “nessun bis” e “nessun forse”, solo tanta voglia di “fare casino una volta per tutte”.

I suoi fan sperano che si tratti di uno scherzo, specialmente per la data scelta per quello che dovrebbe essere il suo spettacolo finale.

L’ultimo concerto all’Alcatraz di Milano

Il concerto finale di Bugo all’Alcatraz di Milano si terrà il 1° aprile 2025, una data oltremodo curiosa come scelta per dire addio al suo pubblico. Per questo motivo i fan, tra i commenti, si chiedono se sia uno scherzo.

Ascoltato dall’Adnkronos il cantautore specifica: “Non è un pesce d’aprile“. Il concerto sarà la tappa finale del tour Mi sono rotto i co***oni ma per fortuna che ci sono io, il ciclo di concerti per promuovere il suo nuovo disco di inediti. Considerato l’annunciato addio non è dato sapere se Bugo si ritirerà definitivamente dagli eventi in pubblico o se continuerà a incidere dischi.

Gli ultimi anni di Bugo

Bugo è sempre stato uno dei punti di riferimento della scena indie. Nato a Rho nel 1973, in 24 anni di carriera ha pubblicato 10 dischi.

Da La Gratta (2000) a Per Fortuna che ci sono Io (2024) la sua notorietà è cresciuta fino a raggiungere il picco più alto nel 2020 in occasione della sua prima apparizione al Festival di Sanremo come artista in gara in coppia con Morgan con il brano Sincero. L’epilogo è noto a tutti: Morgan modificò il testo del brano e ne cantò la versione alterata contenente frasi contro il collega in mondovisione.

Bugo lasciò il palco e le loro strade si separarono per sempre, ma il caso continua ancora oggi a interessare la stampa e a dividere opinionisti e pubblico. Bugatti è tornato a Sanremo nel 2021 con il brano E Invece Sì. Nel frattempo ha pubblicato due album, Cristian Bugatti (2020) e Per Fortuna che ci sono Io (2024).