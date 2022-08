Bollettino Covid 28 agosto 2022: positività e decessi in leggero calo. I dati regione per regione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Nelle ultime 24 ore sono 17.647 i nuovi casi di Covid-19 e 41 le vittime registrate in Italia, come riportato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’epidemia da coronavirus. In leggero aumento il tasso di positività, ad oggi 28 agosto al 14,1%, rispetto al 13,8% di sabato 27, a fronte di 117.767 tamponi processati, tra molecolari e antigenici.

Le persone guarite o dimesse rispetto al bollettino precedente sono 20.287 mentre gli attuali positivi sono 2.681 in meno per un totale di 679.894.

Bollettino Covid 28 agosto 2022, la situazione negli ospedali

Continuano a calare i numeri negli ospedali: nelle terapie intensive ci sono 229 pazienti Covid con 11 nuovi ingressi in rianimazione. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 5.628.

Bollettino Covid 28 agosto 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva della sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

La curva dei nuovi positivi al Covid-19 al 28 agosto

Bollettino Covid 28 agosto 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.464.377 (43.816) (2.366)

Veneto: 2.190.985 (49.429) (2.049)

Campania: 2.177.446 (113.669) (1.701)

Lazio: 2.013.945 (87.033) (1.545)

Emilia-Romagna: 1.817.163 (26.617) (1.553)

Sicilia: 1.616.403 (71.813) (1.246)

Puglia: 1.450.053 (21.046) (890)

Piemonte: 1.425.769 (33.501) (937)

Toscana: 1.373.873 (82.440) (788)

Marche: 602.770 (6.386) (651)

Liguria: 558.685 (7.495) (490)

Abruzzo: 537.248 (26.256) (636)

Calabria: 534.959 (67.898) (1.071)

Friuli Venezia Giulia: 474.112 (7.621) (357)

Sardegna: 437.727 (12.350) (276)

Umbria: 364.633 (3.994) (299)

P.A. Bolzano: 254.621 (2.019) (149)

P.A. Trento: 203.069 (3.195) (266)

Basilicata: 178.129 (7.865) (191)

Molise: 87.039 (4.649) (159)

Valle d’Aosta: 43.503 (802) (27)

Bollettino Covid 28 agosto 2021: la situazione un anno fa

Nello stesso giorno di un anno fa, il 28 agosto 2021, si erano registrati 6.860 nuovi casi di Covid-19 e 54 decessi.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data del 28 agosto 2022 sono state somministrate in Italia 140.289.615 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.425.298 milioni (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.681.388 (90,16% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50.690.248 (93,88% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.587.823 (89,28% della popolazione over 12).