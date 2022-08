Bimbo cade dalla bici, il manubrio si conficca nell'addome: delicato intervento per i vigili del fuoco

Brutta disavventura per un bambino campano che si trovava a passare le vacanze a Crotone, in un villaggio turistico. Mentre era sulla sua bicicletta, il bimbo è caduto e il manubrio si è conficcato nel suo addome – fortunatamente senza provocare gravi conseguenze. Si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, in supporto ai medici del pronto soccorso, per rimuoverlo.

Bimbo infilzato dal manubrio della bicicletta, la difficile operazione con l’aiuto dei vigili del fuoco

Secondo quanto riporta l’Ansa, il manubrio della bicicletta ha infilzato il bambino a seguito di una caduta. È stato quindi trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento.

Per assicurare la buona riuscita dell’operazione, è stata richiesta la partecipazione dei vigili del fuoco, che hanno tagliato e rimosso il manubrio e la manetta del freno, salvando così il minore.

L’intervento ha avuto esito positivo

Nonostante gli attimi di terrore per l’incidente, l’operazione ha avuto esito positivo e la famiglia campana è riuscita a tirare un sospiro di sollievo.

Una vacanza che poteva trasformarsi in tragedia, quella vissuta nel villaggio turistico del litorale crotonese.

Grande soddisfazione per i vigili del fuoco e il personale medico

La difficoltà dell’intervento non ha però frenato la mano dei vigili del fuoco e dei medici, che con grande soddisfazione hanno agito al meglio delle loro possibilità, riuscendo a rimuovere i pezzi della bicicletta dall’addome del ragazzino e garantendogli quindi di aver salva la vita senza gravi conseguenze.