Treviso, morto 17enne investito da un'auto mentre era in bici con un gruppo di coetanei

Un ragazzo di 17 anni è stato investito la scorsa notte mentre era in bici a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Come riportato da Ansa, la vittima si chiamava Kevin Carraro. Il giovane è stato travolto da un’auto nelle vicinanze di casa sua.

L’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte, il 17enne si trovava in sella alla bici insieme ad altri cinque coetanei. Il gruppo di amici si stava dirigendo verso Castelfranco Veneto provenendo dalla frazione di Campigo, all’interno dello stesso comune, dopo una serata passata al bar.

Da quanto appreso da il Gazzettino, a travolgere il ragazzo sarebbe stata un Jeep Renegade con alla guida un uomo residente nel comune limitrofo di Vedelago. L’auto avrebbe investito il ragazzo procedendo nella stessa direzione della comitiva. Kevin sarebbe morto sul colpo, avrebbe compiuto 18 anni il 28 agosto.

Oltre al personale sanitario del 118, sul posto è intervenuta la polizia stradale di Treviso. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.

Il precedente

Kevin Carraro è l’undicesima vittima della strada nel Trevigiano nel mese di agosto. Circa due settimane fa un altro 17enne ha perso la vita nel comune di Ormelle. In sella alla sua moto si era schiantato contro un furgone guidato da una 29enne della zona. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella del motorino e anche in questo caso è morto istantaneamente per l’impatto.