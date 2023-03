Bimbo adottato e abbandonato dai genitori dopo 5 giorni a Cremona: la famiglia è stata condannata

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sta emergendo dalla provincia di Cremona la storia di un giovane brasiliano, adottato da una famiglia italiana quando era piccolo e abbandonato dopo solo 5 giorni: in quel lasso di tempo, sarebbero avvenute anche violenze. La coppia è stata condannata.

Adottato e abbandonato dai nuovi genitori dopo 5 giorni

La vicenda viene raccontata da fonti locali e riprese dalle principali testate italiane: un bambino brasiliano di 10 anni è stato adottato nel 2007 da una coppia di Cremona, ma dopo pochissimo tempo questa ha avuto un ripensamento.

A raccontare la vicenda è il diretto interessato, che dopo aver passato del tempo in un carcere per piccoli furti ha trovato il coraggio di aprirsi e denunciare poi quanto accaduto nel suo brevissimo periodo assieme a quella famiglia.

Fonte foto: iSTOCK La coppia è stata denunciata e condannata in Appello a risarcire il bambino adottato e abbandonato

Oggi ha 26 anni ed è uscito dal carcere, ma la sua vita in Italia per i giudici è stata ostacolata proprio dalle azioni dei genitori adottivi, condannati anche a risarcirlo per quanto accaduto.

Dal Brasile a Cremona: nella sua storia anche violenze

Tutto è iniziato a luglio 2007, quando la coppia formata da marito e moglie con già un figlio è volata in Brasile, a conoscere il ragazzo nell’orfanotrofio nel quale viveva. Un mese dopo sono tornati a Cremona con la sentenza di adozione del Tribunale di San Paolo.

Solo 5 giorni dopo, tuttavia, i due si sono presentati dal sindaco per rendere nota la loro volontà di non adottare più il bambino di 10 anni. Hanno riferito che il giovanissimo avrebbe puntato un coltello contro il padre adottivo, ma la versione del ragazzo è diversa.

Stando a quanto ha raccontato, non ricorda quell’episodio ma nella querela ha denunciato abusi da parte della madre adottiva, che lo avrebbe picchiato con una cintura dopo una lite col figlio biologico. Dopo l’abbandono, per il ragazzo è iniziato un periodo di stenti che lo ha portato anche in carcere.

La coppia di Cremona è stata condannata a 3 mesi di reclusione

In carcere ha incontrato l’avvocato Gianluca Barbiero di Modena e da lì è partito l’iter giudiziario contro i genitori adottivi. Il giudice di Cremona Giulia Masci gli ha dato ragione, condannando la coppia a 3 mesi di reclusione.

Sono stati ritenuti colpevoli in primo grado nel 2019 e dalla Corte d’Appello di Brescia il 24 giugno del 2021 di avergli fatto mancare i mezzi di sussistenza e per essersi sottratti agli obblighi di assistenza. Hanno anche dovuto risarcirlo con 10.000 euro.

Lui, stando alle parole riportate dal Corriere della Sera, non è in cerca di pietà. Prima di lasciare il carcere, aveva dichiarato: “Sto scontando la giusta pena, ma per la prima volta, qui in carcere c’è qualcuno che ha trovato il tempo e la voglia di ascoltarmi e di spiegarmi i miei diritti e doveri. L’unica cosa che ho ricevuto dalla famiglia italiana è il cognome”.

Ora il 26enne di origini brasiliane è tornato nel Cremonese e, si apprende, vuole intentare una causa civile affinché i genitori adottivi siano condannati a risarcire il danno patrimoniale causato.