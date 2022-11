Bimba di 6 anni violentata dal convivente della madre, Salvini propone la castrazione chimica: replica del Pd

“Un uomo che violenta una bimba di sei anni non deve solo stare in carcere, ma deve essere messo in condizione di non compiere mai più una bestialità del genere, come accade in altri Paesi europei, dove la castrazione chimica è già sperimentata da anni”. Il commento di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, in merito alla vicenda della bimba di 6 anni violentata dal convivente della madre, a Modena, diventa un caso politico.

La terribile vicenda di Modena

Il commento di Salvini si riferisce a un fatto di cronaca e, nello specifico, a quanto accaduto a Modena dove una donna, al suo rientro a casa, ha sorpreso il suo convivente abusare sessualmente della figlia, di appena 6 anni.

L’uomo, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, è stato arrestato in flagranza di reato e ora rischia il processo con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata, vista la minore età della vittima. I fatti risalgono allo scorso maggio.

Teatro del terribile episodio, un appartamento situato in città in cui la donna viveva con la bimba di 6 anni e, da qualche tempo, con il convivente che non è il padre della minore. Si tratterebbe di un 32enne nigeriano.

La replica del Pd alla proposta della Lega

Sui social, il vicepremier Matteo Salvini, commentando l’episodio, ha dunque ripescato un vecchio “pallino” della Lega: la castrazione chimica per gli stupratori e, in particolare, per chi abusa dei minori. Proposta che ha innescato un vivace dibattito su Twitter.

La replica del Pd non si fa attendere.”La violenza contro una bimba piccola è un abuso intollerabile di fronte al quale non bastano neanche i criteri di analisi che si usano per la violenza contro le donne, perché siamo di fronte alla pedofilia e a comportamenti patologici”.

Fonte foto: ANSA La senatrice dem Valeria Valente boccia la proposta di Salvini sulla castrazione chimica

Tuttavia, aggiunge la senatrice dem Valeria Valente, “Salvini non può utilizzare un caso così drammatico per rispolverare il suo cavallo di battaglia della castrazione chimica contro la violenza sessuale”.

Scontro sulla castrazione chimica

“Evocare violenza contro la violenza lo fa sentire potente, ma ciò che va cambiato per contrastare i reati contro le donne è il modello culturale della società, le maniere forti non servono”.

Speriamo, ha infine aggiunto Valente, “che su questo prima o poi arrivi una parola chiara di questo governo a partire dalla sua Premier”.