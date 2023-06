Bimba di 6 anni morta soffocata dal latte ad Agrigento: era invalida e costretta a letto, inutili i soccorsi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dramma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove una bambina di sei anni ha perso la vita dopo essersi affogata col latte. La bimba, che era invalida ed era costretta a stare a letto a causa di una grave malattia, è giunta in ospedale ad Agrigento in condizioni critiche con un episodio di soffocamento e i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Muore soffocata dal latte

La drammatica morte della bimba è avvenuta nella giornata di mercoledì 28 giugno 2023, quando la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio dai genitori. La bambina, costretta a letto a causa di una grave malattia invalidante tuttavia non diagnosticata, avrebbe cominciato a respirare male in casa dopo aver ingerito del latte.

La situazione è precipitata da un momento all’altro, con i familiari che hanno subito trasportato la piccola in ospedale. Ma all’arrivo in struttura, ad Agrigento, le condizioni erano ormai critiche e i medici non sono riusciti a salvarla. La piccola, riferiscono i giornali locali, è morta al Pronto Soccorso per soffocamento nonostante l’intervento dei sanitari di Terapia intensiva, di Pediatria e cardiologia.

L’invalidità permanente

Secondo quanto si apprende, la bimba deceduta nell’Agrigentino era affetta da una invalidità permanente a causa di una malattia genetica. La piccola, la cui malattia tuttavia non era stata diagnosticata, era stata in cura anche al Gaslini di Genova e in una struttura Sanitaria di Palermo.

Da diverso tempo rientrata nel suo paese d’origine, la piccola era quindi costretta a vivere perennemente a letto.

L’episodio simile a Vieste

La tragica morte della bimba di sei anni nell’Agrigentino ricorda, purtroppo, un altro drammatico episodio fatale a una sua coetanea a Vieste. A inizio maggio, infatti, una bambina è morta soffocata dopo aver ingerito un boccone di mozzarella che le sarebbe andato di traverso.

Anche in quel caso, purtroppo, la corsa dei familiari in ospedale non riuscì a evitare la tragedia che mandò nello sconforto l’intera comunità di Vieste e la provincia di Foggia per un episodio che oggi, con la notizia tragica di quanto successo a Palma di Montechiaro, torna a essere ricordato da tutti.