Bari, minorenni diffondono dati rubati su Telegram: trovati esplosivi e numeri di carte di credito

Due minorenni sono stati individuati e accusati di divulgazione di dati sensibili e frode informatica. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Postale della Puglia e dalla Digos di Bari. I giovani avrebbero diffuso informazioni su gruppi e canali Telegram, inclusi numeri di carte di credito frodati e istruzioni per il carding. Le indagini hanno portato a due perquisizioni, una nel giugno 2024 e l’altra nel gennaio scorso.

Dettagli delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante la perquisizione del 2024, sono state sequestrate sostanze chimiche adatte alla fabbricazione di ordigni esplosivi, oltre a dispositivi informatici utilizzati per la diffusione di informazioni sulla produzione di esplosivi e video di esplosioni. L’analisi è stata condotta dal Nucleo artificieri della questura di Bari.

Materiale sequestrato

Nella perquisizione di gennaio, invece, sono stati sequestrati dispositivi informatici contenenti video di esplosioni di grossi petardi, applicazioni per accedere al dark web, programmi per simulare attacchi informatici e liste di siti vulnerabili. Inoltre, sono state trovate foto di documenti di identità e credenziali ottenute in modo fraudolento per l’accesso a portali di banche, gestori telefonici e altri servizi. Informazioni di utenti di social sono state carpite o reperite in rete e successivamente divulgate.

Conseguenze legali

Le azioni dei due minorenni hanno sollevato preoccupazioni significative, soprattutto in vista del vertice del G7 che si è tenuto in Puglia. Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori attività illecite.

Fonte foto: IPA