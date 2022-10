Bari, il raid punitivo contro il prof dopo la nota ha un colpevole: arrestato il padre di un'alunna

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’aggressione al docente dell’Istituto ‘Majorana’ di Bari avvenuto lo scorso 23 settembre ha un colpevole. Ad aver schiaffeggiato il professore, colpevole di aver messo una nota sul registro a un’alunna, sarebbe stato proprio il padre della stessa ragazza che è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Aggressione al prof, chi è finito in manette

A essere arrestato è stato un uomo di 34 anni, padre della ragazza che lo scorso 23 settembre ha ricevuto una nota disciplinare sul registro dopo un ritardo. L’uomo, accompagnato da un complice, aveva fatto irruzione in aula e aveva preso a schiaffi il professore che poco prima aveva scritto nel registro.

Il presunto responsabile dell’aggressione è stato identificato anche grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere dell’istituto.

Il prof non vuole tornare a scuola

Subito dopo l’aggressione, il professore di Diritto ed Economia si era detto sconvolto per l’accaduto: “Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto”.

Al docente, che ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario, sono state riscontrate lesioni sul volto guaribili in sei giorni.

L’aggressione al prof, la dinamica

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il padre della studentessa ha raggiunto il docente in classe dopo essersi introdotto con prepotenza nell’istituto Maiorana in compagnia di un complice non ancora identificato. Entrambi hanno intimato al professore di uscire e quando questi li ha raggiunti nel corridoio, il 34enne, dopo averlo minacciato in dialetto barese (“Professore, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere”), lo avrebbe colpito ripetutamente con schiaffi sul volto.

Fonte foto: 123rf

L’uomo finito in manette, secondo quanto emerso, sarebbe un volto noto alle forze dell’ordine in quanto con precedenti penali per violenza e minacce.

Le accuse al professore

Ma dietro l’aggressione, per un momento, sembrava esserci altro. Come vi abbiamo raccontato, infatti, le mamme di alcune alunne minorenni della classe avrebbero presentato ai Carabinieri, nei giorni precedenti, una denuncia contro il professore, che ha iniziato il suo incarico all’istituto barese il 12 settembre, dopo 16 anni di insegnamento in Lombardia.

Paola Petruzzelli, preside dell’Istituto ‘Majorana’ di Bari, ha dichiarato: “C’è un’indagine in corso. Le ragazze della classe hanno un’altra versione e le loro mamme, già una decina, si sono riunite per sporgere denuncia”.

Di diverso avviso il gip, secondo cui “le dichiarazioni delle ragazze sembrano strumentali a giustificare l’avvenuta aggressione” e anche “ove fossero veritiere, non giustificherebbero in nessun modo la condotta” del padre della studentessa che “non era legittimato a entrare prepotentemente a scuola”.