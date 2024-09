Il calciatore Rafa Mir del Valencia arrestato per violenza sessuale in Spagna, l'accusa di due donne al 27enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il calciatore del Valencia Rafa Mir è stato arrestato dalla Guardia Civil in Spagna con l’accusa di violenza sessuale. L’attaccante 27enne, come riporta la stampa nazionale, avrebbe commesso il reato durante una festa privata a casa sua. Due donne, di 25 e 21 anni, sarebbero state aggredite sessualmente da Mir e un altro uomo, anch’egli arrestato. Attualmente Mir è detenuto nella caserma della Guardia Civil a Valencia e comparirà in tribunale mercoledì 4 settembre.

Spagna, arrestato Rafa mir del Valencia: accusa di violenza sessuale

A dare la notizia dell’arresto del calciatore Rafa Mir, lunedì 2 settembre è stato Cadena Ser, fatto poi rilanciato da El Pais e da tutta la stampa in Spagna.

Per l’attaccante del Valencia sono scattate le manette della Guardia Civil, con l’accusa di violenza sessuale, e non ha potuto prendere parte all’allenamento programmato con la sua squadra.

La presunta violenza sessuale domenica sera

Secondo le indagini, l’episodio di violenza sarebbe avvenuto domenica 1 settembre durante una festa privata organizzata nell’abitazione di Mir.

Due donne, di 25 e 21 anni, avrebbero subito le presunte aggressioni sessuali alle quali avrebbe partecipato anche un altro uomo, che è stato a sua volta arrestato. Le due vittime, che hanno necessitato di cure mediche in ospedale dopo l’accaduto, hanno poi sporto denuncia.

Il giocatore ha trascorso la notte nei locali della caserma della Guardia Civil nel quartiere di Patraix, a Valencia, e si prevede che sarà in tribunale mercoledì.

Chi è Rafa Mir

Rafa Mir, tesserato con il Siviglia, si trova in prestito al Valencia da questa estate. Nel campionato appena iniziato, ha partecipato a tutte e quattro le gare disputate dal club fino a ora.

Originario di Cartagena, nella regione di Murcia, ha iniziato la sua carriera calcistica proprio nel settore giovanile del Valencia, esordendo in prima squadra a 19 anni nella stagione 2016-17.

Trasferitosi al Siviglia nell’estate del 2021 dopo un periodo all’Huesca, Mir ha vissuto un primo anno discreto con 10 gol, ma è poi finito ai margini della rosa con gli allenatori successivi, soprattutto nell’ultimo anno. In questa stagione, infatti, ha accusato l’ex tecnico del Siviglia, Quique Sánchez Flores, di aver ceduto alle pressioni della dirigenza, escludendolo dalla rosa.

Dopo l’accusa di violenza sessuale, il Valencia ha dichiarato di essere informato dell’arresto del giocatore e di essere pronto a collaborare con le autorità giudiziarie, pur affermando di non essere a conoscenza dei dettagli sul caso.