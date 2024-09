A Quartu Sant'Elena 17enne accoltella il padre alla schiena con un machete: è grave. La madre è fuggita

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 17enne di Quartu Sant’Elena è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato il padre. L’episodio è accaduto poco prima dell’una del mattino di lunedì 3 agosto in un’abitazione della cittadina in provincia di Cagliari. Il padre del ragazzo, un uomo di 40 anni, è stato colpito con un machete alle spalle.

Accoltella il padre a Quartu Sant’Elena

Per il 17enne di Quartu Sant’Elena, attualmente trasferito nel carcere minorile di Quartucciu, l’accusa è di lesioni gravi. Il padre del giovane è ricoverato nell’ospedale Brotzu di Selargius (in provincia di Cagliari), le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione della vicenda, seguita dalla polizia, non è stata semplice perché, stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, la moglie del 40enne aveva inizialmente fornito una versione falsa per cercare di coprire il figlio.

Fonte foto: Tuttocittà

La prima ricostruzione non veritiera

In questa prima versione dei fatti, l’uomo sarebbe uscito di casa per verificare l’origine di alcuni rumori e improvvisamente sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto.

La donna ha poi raccontato agli agenti di polizia che l’aggressore era stato colto mentre cercava di rubare un motorino nel cortile. Un’ora dopo il primo intervento la stessa donna ha chiamato nuovamente la centrale operativa delle forze dell’ordine per avvertire che l’aggressore si era ripresentato nella stessa zona.

Ma una volta giunti sul posto, è arrivata la confessione: ad aggredire il marito non era stato uno sconosciuto, ma il figlio 17enne. Nel frattempo la donna era fuggita, messa in fuga proprio dal 17enne che, secondo il suo racconto, l’aveva minacciata con un coltello. A quel punto gli agenti sono entrati in casa e hanno fermato il giovane, che stava danneggiando gli arredi della casa.

Il 17enne ha aggredito il padre dopo una lite

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra il 17enne e il padre 40enne, avvenuta nella casa di Quartu Sant’Elena in piena notte.

La discussione, scaturita per futili motivi, è poi degenerata nei due colpi di machete alla schiena sferrati dal giovane. L’arma utilizzata dal ragazzo per l’aggressione, almeno secondo la prima ricostruzione della polizia, è stata trovata su un piano di lavoro della cucina.

In seguito agli accertamenti svolti dalla polizia, il magistrato ha disposto la misura cautelare per il 17enne, accompagnato poi nel carcere per minori di Quartucciu.