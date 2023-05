Bambino di due anni muore in casa ad Aprilia per una crisi respiratoria: giocava sotto gli occhi dei genitori

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia ad Aprilia. Un bambino di appena 2 anni si è accasciato a terra ed è morto mentre giocava in casa davanti agli occhi dei genitori. Immediati i soccorsi ma per il bimbo non c’è stato niente da fare: inutile il volo d’urgenza con l’elisoccorso verso Roma.

Bimbo muore in casa ad Aprilia

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 maggio, in un’abitazione in via Tiberio ad Aprilia, in provincia di Latina.

Secondo quanto riporta Repubblica, il bimbo stava giocando in casa quando si sarebbe improvvisamente sentito male. I genitori che erano con lui hanno subito chiamato il 118 e richiesto l’intervento dei soccorritori.

Il bimbo però non ce l’ha fatta, inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sotto choc l’intera comunità di Aprilia.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, mobilitato anche l’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il medico del 118 ha tentato di tutto per salvare la vita al piccolo, ma non c’è stato niente da fare: il cuore ha smesso di battere e il bimbo è spirato, inutili oltre 40 minuti di massaggio cardiaco.

Le cause del decesso

Stando a quanto emerso, la causa del decesso sarebbe da attribuire ad una violenta crisi respiratoria. La Procura di Latina ha disposto l’autopsia per capire cosa possa averla provocata e accertare le cause della morte.

Da verificare anche se il decesso di un bambino così piccolo possa essere legato alla grave patologia neuromuscolare della quale il piccolo era affetto.