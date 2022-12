Ascolti tv, dati Auditel di giovedì 8 dicembre: Mediaset beffa la Rai senza Mondiali, Ambra si prende X Factor

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La giornata senza partite dei Mondiali la vince Mediaset. Stando ai dati Auditel relativi allo share, infatti, giovedì 8 dicembre è Mediaset a gioire per il miglior risultato della prima serata. Il film ‘Incastrati’, su Canale 5, sfiora il 20% e stacca di quasi 1 milione di spettatori ‘Diversi come due gocce d’acqua’, film scelto da Rai 1. Bene anche X Factor, che con la finale in chiaro su Tv8 (in contemporanea è andata in onda anche su Sky) finisce davanti a Italia 1, Rete 4 e Rai 2. A prendersi la scena Ambra Angiolini, con la sua storica ‘T’Appartengo’. L’edizione è stata vinta dalla band ‘I santi francesi‘. Solita bagarre invece nel preserale tra L’Eredità – su Rai 1 – e Caduta Libera – su Canale 5 -, mentre nel prime time conferma buoni numeri Striscia la Notizia. Ritorno in sordina per i Soliti ignoti. Ecco tutti i dati.

La prima serata dell’8 dicembre: Qatar 2022 su tutti

Di seguito i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Incastrati : 3.506.000 spettatori (19,6%);

: 3.506.000 spettatori (19,6%); Rai 1, Diversi come due gocce d’acqua : 2.743.000 spettatori (15,5%);

: 2.743.000 spettatori (15,5%); La7, Piazzapulita : 937.000 spettatori (3,6%);

: 937.000 spettatori (3,6%); Rai 3, Brian Banks – La partita della vita : 851.000 spettatori (4,5%);

: 851.000 spettatori (4,5%); Tv8, X Factor : 772.000 spettatori (5,2%);

: 772.000 spettatori (5,2%); Italia 1, Point Break : 673.000 spettatori (3,6%);

: 673.000 spettatori (3,6%); Rete 4, The Terminal : 590.000 spettatori (3,6%);

: 590.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Che c’è di nuovo : 482.000 spettatori (2,9%);

: 482.000 spettatori (2,9%); Nove, Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara: 298.000 spettatori (1,6%).

I dati del preserale

Ecco i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità – Sfida al campione : 3.447.000 spettatori (21,4%);

: 3.447.000 spettatori (21,4%); Canale 5, Caduta Libera : 3.215.000 spettatori (19,3%);

: 3.215.000 spettatori (19,3%); Rai 3, TGR : 2.684.000 spettatori (15,1%);

: 2.684.000 spettatori (15,1%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 2.199.000 spettatori (14,9%);

: 2.199.000 spettatori (14,9%); Rai 3, Blob : 1.123.000 spettatori (5,9%);

: 1.123.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Nuovi eroi : 959.000 spettatori (5%);

: 959.000 spettatori (5%); Rete 4, Tempesta d’Amore : 750.000 spettatori (3,9%);

: 750.000 spettatori (3,9%); Rai 2, FBI : 741.000 spettatori (3,9%);

: 741.000 spettatori (3,9%); Italia 1, CSI : 645.000 spettatori (3,5%);

: 645.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Hawaii Five O : 572.000 spettatori (3,5%);

: 572.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 519.000 spettatori (3,3%);

: 519.000 spettatori (3,3%); Tv8, Celebrity Chef : 418.000 spettatori (2,4%);

: 418.000 spettatori (2,4%); Nove, Cash or trash : 356.000 spettatori (1,9%);

: 356.000 spettatori (1,9%); La7, Lingo – Parole in gioco : 225.000 spettatori (1,4%);

: 225.000 spettatori (1,4%); La7, Lingo – Parole in gioco: La prima sfida: 161.000 spettatori (1,1%).

Fonte foto: IPA I giudici di X Factor 2022

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Striscia la Notizia : 4.265.000 spettatori (21,2%);

: 4.265.000 spettatori (21,2%); Rai 1, Soliti ignoti : 3.253.000 spettatori (16,1%);

: 3.253.000 spettatori (16,1%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.573.000 spettatori (7,8%);

: 1.573.000 spettatori (7,8%); La7, Otto e mezzo : 1.533.000 spettatori (7,6%);

: 1.533.000 spettatori (7,6%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.338.000 spettatori (6,8%);

: 1.338.000 spettatori (6,8%); Italia 1, NCIS : 1.127.000 spettatori (5,7%);

: 1.127.000 spettatori (5,7%); Rete 4, Stasera Italia seconda parte : 954.000 spettatori (4,7%);

: 954.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Stasera Italia prima parte : 842.000 spettatori (4,3%);

: 842.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Tg2 Post : 692.000 spettatori (3,4%);

: 692.000 spettatori (3,4%); Tv8, Ante-Factor : 386.000 spettatori (2%);

: 386.000 spettatori (2%); Nove, Don’t Forget the Lyrics: 368.000 spettatori (1,8%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.