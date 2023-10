Arriva la power station EP500Pro per eventi a emissioni zero

Festival, manifestazioni ed eventi alimentati con energia al 100% rinnovabile e off grid, senza allaccio alla rete elettrica e in autoconsumo totale. Si tratta di EP500PRO la novità presentata da Bluetti per Legambiente: una power station da 5.100wh con due pannelli solari PV350 totalmente green e sostenibile. Un passo avanti per favorire e accelerare la transizione energetica, rendendo eco-sufficienti le attività grazie a sistemi di accumulo fotovoltaici e stazioni di energia portatili.

La power station EP500PRO è costituita da un pacco batterie da 5100 Wh LiFePO e supporta un ingresso solare sino a 2400W. Può collegarsi ai pannelli solari per produrre e immagazzinare energia solare in totale autonomia e libertà, a costo zero, contando su un’autonomia affidabile e su una potenza tale da consentire di alimentare condizionatori (3 ore) e frigoriferi (40 ore). Ma anche garantendo sino a 80 ricariche di computer portatili e 300 di smartphone per svolgere lo smart working ovunque.

I pannelli solari PV350, in particolare, possiedono un generatore e sono rivestiti con materiale ETFE. Inoltre possiedono una protezione IP65 con celle monocristalline da 350W per resistere a spruzzi d’acqua e polvere, garantendo un’efficienza di conversione sino al 23,4%.

“Il tema della sostenibilità e dell’efficienza energetica – ha svelato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – riguarda sempre di più anche il settore eventi su cui Legambiente è in prima linea con la sua rete di festival nazionali e locali e con il protocollo Ecoevents. Ringraziamo Bluetti per aver deciso di donarci questa power station che si sposa perfettamente con una delle mission che ci siamo dati, ossia far crescere la consapevolezza ecologica e rendere festival e manifestazioni più sostenibili ed esempi di avanguardia. Oggi più che mai è fondamentale accelerare il passo nella diffusione delle rinnovabili percorrendo la strada dell’efficienza energetica, dell’innovazione e della sostenibilità. Nel nostro Paese è in atto una lenta rivoluzione energetica che Legambiente racconta da anni con il report comuni rinnovabili e con quelle buone pratiche sparse nel Paese che hanno per protagonisti amministrazioni comunali, associazioni, aziende, cittadini”.

“La nostra missione è quella di proporre sistemi di accumulo sempre più efficienti e innovativi per contribuire alla decarbonizzazione e affrontare così le sfide climatiche e ambientali del nostro tempo – ha sottolineato James Jiang, managing director di Bluetti per l’Italia -. Il nostro sostegno a Legambiente va proprio in questa direzione e ci permette di lanciare un messaggio importante di consapevolezza e rispetto per l’ambiente: i dispositivi come il generatore e i pannelli portatili daranno all’associazione la possibilità di utilizzare energia sostenibile durante iniziative e attività all’aperto, per alimentare dispositivi elettronici, strumenti di comunicazione e altre apparecchiature necessarie per svolgere il loro lavoro in modo efficiente e sostenibile”.

