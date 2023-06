Arriva l'anticiclone africano e porta il sole a giugno: esplode il caldo, ma ancora temporali in alcune zone

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Arriva l’estate. Dopo settimane di instabilità e maltempo, sull’Italia torna a splendere il sole. Merito della rimonta dell’anticiclone africano, che la prossima settimana farà alzare notevolmente anche le temperature. Si farà in tempo a godere di un weekend di bel tempo e non particolarmente afoso, anche se in alcune zone non mancheranno delle perturbazioni collegata al vortice atlantico, soprattutto per domenica. Ci saranno quindi temporali sulle zone alpine, che potranno essere forti e interessare localmente i settori di pianura. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Sabato 17 giugno

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, poi nel pomeriggio qualche addensamento cumuliforme in area alpina con isolati piovaschi sui settori più orientali. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 31 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso, poi nel pomeriggio qualche addensamento cumuliforme in area alpina con isolati piovaschi sui settori più orientali. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 31 gradi; Centro: cielo sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti pomeridiani in area appenninica con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti pomeridiani in area appenninica con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31 gradi; Sud: poco nuvoloso, salvo addensamenti diurni sulle coste tirreniche e sulla dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

Fonte foto: ANSA Sole a Parco Sempione, Milano

Domenica 18 giugno

Nord : cielo poco nuvoloso ma con addensamenti cumuliformi al pomeriggio su Alpi e Prealpi, associati a qualche rovescio o temporale in estensione serale al Piemonte occidentale. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32 gradi;

: cielo poco nuvoloso ma con addensamenti cumuliformi al pomeriggio su Alpi e Prealpi, associati a qualche rovescio o temporale in estensione serale al Piemonte occidentale. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32 gradi; Centro: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento cumuliforme al pomeriggio sui settori appenninici. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento cumuliforme al pomeriggio sui settori appenninici. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32 gradi; Sud: cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti cumuliformi in Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi.

Quanto potrebbe durare l’anticiclone africano

Come riferito da 3bMeteo, l’anticiclone africano trasporterà masse d’aria: più calde e stabili quando la depressione atlantica sarà sul comparto europeo occidentale, più fresche e localmente instabili quando la depressione avrà raggiunto la Scandinavia e le sue perturbazioni scorreranno sull’Europa centrale lambendo anche l’Italia.

Fino al 24-25 giugno potrebbe esserci un innalzamento delle temperature, passando dagli attuali 24-25 gradi di media ai 35-36 in pochi giorni.

Cosa succederà nell’ultima settimana di giugno

Nell’ultima settimana di giugno, però, potrebbero tornare i temporali, accompagnati da un calo termico che tuttavia sembrerebbe destinato in prevalenza alle regioni del Centro Nord.

Subito dopo dovrebbe seguire una nuova rimonta anticiclonica, con una nuova stabilizzazione del tempo e un aumento delle temperature dove erano diminuite.