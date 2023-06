Il maltempo si abbatte su Como e causa frane e allagamenti: chiusa la strada Regina tra Cernobbio e Moltrasio

Eventi climatici estremi continuano a verificarsi su tutto il territorio nazionale. Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, tra le zone interessate c’era anche quella di Como. Le piogge prolungate hanno causato frante e diversi allagamenti, costringendo alla chiusura della strada Regina tra Cernobbio e Moltrasio.

Le frane nel comasco

L’inarrestabile emergenza climatica continua ad farsi visibile e abbattersi con eventi estremi anche sul nostro territorio.

Dopo mesi di siccità, adesso si registrano acquazzoni e piogge prolungate su tutta l’Italia, che non forniscono beneficio nemmeno ai campi coltivati.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui si è verificata una delle due frane nel territorio comasco

Nel corso della notte tra mercoledì 14 e giovedì 15, il maltempo ha investito anche il territorio comasco, colpito da ore di precipitazioni.

L’acqua costante ha causato la caduta di più frane successive. La prima, è avvenuta lungo la strada Regina tra Cernobbio e Moltrasio.

Oltre che dalla frana, la carreggiata è stata invasa anche da un corso d’acqua, che ne ha imposto la chiusura per diverso tempo.

La seconda frana, più piccola, è avvenuta invece poco dopo tra Como e Blevio.

Gli allagamenti a Como

Non solo frane, quindi, anche gli allagamenti hanno causato disagi sul territorio.

Diverse strade sono state trasformate in fiumi a causa dello straripamento dei corsi d’acqua o persino dei tombini otturati dal fango, come è accaduto in via Brambilla, situata nel centro della città di Como.

Le strade allagate e le piccole frane hanno impegnato per tutta la giornata i vigili del fuoco, che sono rimasti occupati in almeno una ventina di interventi.

Allagamenti anche a Roma

Nella stessa giornata di mercoledì 14 giugno, anche Roma è stata investita da un’ondata consistente di precipitazioni, che ha portato all’evacuazione di circa 80 persone.

Tale che la Protezione civile ha deciso di chiudere le banchine del fiume Tevere, in vista di un probabile innalzamento del livello del fiume capitolino.

“A seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti – fa sapere il Comune di Roma in una nota – i livelli idrometrici attesi lungo il tratto urbano nella città di Roma potranno interessare le banchine del tratto urbano”.