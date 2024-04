I morti di amianto in Italia sono stati 60mila negli ultimi 10 anni: il materiale è ancora in 2.500 scuole

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I morti per amianto in Italia sono stati circa 60.000 negli ultimi 10 anni. Nel 2023 si sono registrate 7.000 morti. E il numero dei malati aumenta anno dopo anno di 10.000 unità. La notizia arriva dall’Osservatorio Nazionale Amianto. Il dato è stato diffuso alla vigilia della Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto che si celebra domenica 28 aprile.

I morti per amianto in Italia

Nel 2023 sono stati censiti circa 2.000 casi di mesotelioma, con un indice di mortalità pari al 93% dei casi. Nello stesso anno sono state circa 4.000 le nuove diagnosi di tumore del polmone per esposizione ad amianto, con un indice di sopravvivenza a 5 anni del 12% per un totale di circa 3.500 decessi.

Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio, si rivolge a Giorgia Meloni: “In questo giorno, in cui si ricordano le vittime dell’amianto rivolgiamo un appello alla premier Meloni perché torni nell’agenda di governo”.

Fonte foto: ANSA

Un capannone con tetto in amianto.

“Ricordiamo che soltanto la bonifica e messa in sicurezza può evitare le esposizioni ad amianto e quindi le future diagnosi di malattie asbesto correlate che, purtroppo, in più del 90% dei casi si tramutano in una sentenza di morte”, ha aggiunto.

Secondo i dati dell’Osservatorio, ogni anno ci sono 10.000 nuove diagnosi che colpiscono in prevalenza gli uomini. Il motivo è che si tratta spesso di una malattia professionale che colpisce gli operai negli stabilimenti o chi frequenta i siti militari.

Le regioni esposte a un particolare rischio sono la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e il Lazio “che rappresentano oltre il 56% dei casi segnalati”.

Morti per amianto nel mondo

E secondo le stime dell’Oms sono circa 125 milioni i lavoratori esposti all’amianto in tutto il mondo. I morti per malattie correlate all’asbesto sono in totale oltre 107.000 l’anno.

Cantieri ed rdifici pubblici a rischio

L’Osservatorio stima che oggi in Italia siano presenti “40 milioni di tonnellate di amianto all’interno di 1 milione di siti e micrositi, di cui 50.000 industriali, e 42 di interesse nazionale”.

“La situazione è ancora più drammatica – aggiunge l’Osservatorio – in quanto il pericoloso cancerogeno è presente anche negli edifici di 2.500 scuole“, secondo la stima del 2023, “all’interno delle quali sono esposti più di 352.000 alunni e 50.000 soggetti del personale docente e non docente”.

Ma hanno componenti di amianto nelle loro strutture “anche 1.500 biblioteche ed edifici culturali e almeno 500 ospedali“. La stima, viene puntualizzato, è stata effettuata per difetto.