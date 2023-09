Arrestato per aver rubato le ceneri di San Francesco D'Assisi in chiesa a Lamezia Terme: 50enne ai domiciliari

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Furto in di reliquie sacre a Lamezia Terme. Un uomo si è introdotto nella chiesa di Santa Chiara e ha rubato le ceneri di San Francesco lì custodite. La polizia lo ha rapidamente rintracciato e arrestato.

Il furto delle ceneri

Nella giornata del 6 settembre scorso un uomo si è introdotto di nascosto nella chiesa di Santa Chiara di via Felice Scalzo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, danneggiando nel mentre il raccoglitore delle offerte.

Poco dopo, l’intruso si è avvicinato a una teca posta nella navata centrale della chiesa. In essa erano contenute una parte delle ceneri di San Francesco d’Assisi, contenute in una reliquia, e un porta particole.

Fonte foto: Tuttocittà

L’uomo ha aperto la teca e ne ha rubato il contenuto, per poi scappare a bordo di una bicicletta elettrica. Immediatamente i presenti hanno avvisato la polizia, che si è presentata sul posto.

Le indagini della polizia

Seguendo le testimonianze dei frati missionari e delle altre persone presenti al momento del furto e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti sono riusciti a identificare la persona responsabile.

Si tratta, a quanto riporta l’agenzia di stampa ‘ANSA’ di un uomo residente a Lamezia Terme, pregiudicato, di circa 50 anni. I poliziotti lo hanno trovato nel centro della città calabrese ancora a bordo della bici su cui era fuggito.

Sottoposto a un controllo, è stato trovato in possesso della refurtiva e di vari attrezzi per lo scasso. È quindi stato arrestato e condotto in caserma, mentre la reliquia è stata sequestrata.

Cosa rischia il ladro della reliquia di San Francesco

Le indagini della polizia sono state tempestive e hanno impedito che un’importante oggetto di culto sparisse. Quella custodita nella chiesa di Santa Chiara è una reliquia di I grado, perché contenente materiale direttamente riconducibile a San Francesco.

L’uomo che ha tentato di rubarla è ora accusato di furto pluriaggravato e continuato. Il ladro si trova agli arresti domiciliari, dopo che il suo fermo è stato convalidato. Per il momento la reliquia rimane in mano agli inquirenti e tornerà nella chiesa che la ospitava soltanto alla fine delle indagini.